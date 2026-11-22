Плазму для производства микросхем испытали для извлечения кислорода из лунного реголита
Учёные перенесли принцип плазменного травления, давно применяемого при производстве полупроводников, на переработку лунного грунта
Кислород на Луне, вероятно, можно добывать с помощью технологии, которую десятилетиями используют при производстве микросхем. Учёные обработали искусственный лунный грунт фторсодержащей плазмой и обнаружили выделение кислорода, а также углекислого газа и угарного газа.
На Луне кислород содержится в значительных количествах, но не в свободном состоянии: он химически связан с минералами, составляющими поверхностный слой спутника. Чтобы получить пригодный для использования газ, необходимо разорвать прочные химические связи. Это одна из основных проблем создания систем жизнеобеспечения и производства ракетного топлива непосредственно на Луне: доставлять большие запасы кислорода с Земли чрезвычайно дорого.
Авторы работы проверили альтернативный подход — плазменную обработку. В полупроводниковой промышленности её используют для травления материалов, в частности диоксида кремния (SiO₂), при изготовлении электронных компонентов. Плазма представляет собой ионизированный газ, содержащий заряженные частицы и химически активные компоненты, способные вступать в реакции с обрабатываемым материалом.
В эксперименте использовали имитацию лунного реголита — смесь минералов, воспроизводящую состав лунного грунта. Образцы подвергали воздействию плазмы, полученной из двух фторсодержащих газов: гексафторида серы (SF₆) и октафторциклобутана (C₄F₈). Оба соединения применяются в процессах производства полупроводников. Обработка проходила без жидких химических реагентов, при температуре ниже 400 °C.
Выделившиеся вещества и изменения в минералах изучали с помощью рентгеновской спектроскопии, рентгеновской дифракции и фотоэлектронной спектроскопии. Анализ показал, что разные плазменные составы воздействуют на минералы неодинаково. В частности, плазма SF₆ преимущественно реагировала с анортозитом — горной породой, богатой полевыми шпатами, — тогда как обработка C₄F₈ затрагивала и другие компоненты симулированного реголита.
Авторы установили, что химические механизмы высвобождения кислорода в обоих случаях согласуются с механизмами плазменного травления диоксида кремния, известными в производстве микросхем. Это позволяет использовать накопленные полупроводниковой промышленностью знания о взаимодействии фторсодержащей плазмы с кислородсодержащими материалами.
Однако до практической добычи кислорода на Луне ещё далеко. Эксперименты проводились только с искусственным грунтом, а не с образцами, доставленными с поверхности спутника. Кроме того, количество получаемого кислорода необходимо существенно масштабировать, прежде чем технологию можно будет использовать в реальной лунной установке. Учёным предстоит разобраться в механизмах реакций, повысить выход продуктов и оценить экономическую возможность масштабирования процесса.