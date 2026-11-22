Кислород на Луне, вероятно, можно добывать с помощью технологии, которую десятилетиями используют при производстве микросхем. Учёные обработали искусственный лунный грунт фторсодержащей плазмой и обнаружили выделение кислорода, а также углекислого газа и угарного газа.

На Луне кислород содержится в значительных количествах, но не в свободном состоянии: он химически связан с минералами, составляющими поверхностный слой спутника. Чтобы получить пригодный для использования газ, необходимо разорвать прочные химические связи. Это одна из основных проблем создания систем жизнеобеспечения и производства ракетного топлива непосредственно на Луне: доставлять большие запасы кислорода с Земли чрезвычайно дорого.

Авторы работы проверили альтернативный подход — плазменную обработку. В полупроводниковой промышленности её используют для травления материалов, в частности диоксида кремния (SiO₂), при изготовлении электронных компонентов. Плазма представляет собой ионизированный газ, содержащий заряженные частицы и химически активные компоненты, способные вступать в реакции с обрабатываемым материалом.

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В эксперименте использовали имитацию лунного реголита — смесь минералов, воспроизводящую состав лунного грунта. Образцы подвергали воздействию плазмы, полученной из двух фторсодержащих газов: гексафторида серы (SF₆) и октафторциклобутана (C₄F₈). Оба соединения применяются в процессах производства полупроводников. Обработка проходила без жидких химических реагентов, при температуре ниже 400 °C.

Выделившиеся вещества и изменения в минералах изучали с помощью рентгеновской спектроскопии, рентгеновской дифракции и фотоэлектронной спектроскопии. Анализ показал, что разные плазменные составы воздействуют на минералы неодинаково. В частности, плазма SF₆ преимущественно реагировала с анортозитом — горной породой, богатой полевыми шпатами, — тогда как обработка C₄F₈ затрагивала и другие компоненты симулированного реголита.

Авторы установили, что химические механизмы высвобождения кислорода в обоих случаях согласуются с механизмами плазменного травления диоксида кремния, известными в производстве микросхем. Это позволяет использовать накопленные полупроводниковой промышленностью знания о взаимодействии фторсодержащей плазмы с кислородсодержащими материалами.

Однако до практической добычи кислорода на Луне ещё далеко. Эксперименты проводились только с искусственным грунтом, а не с образцами, доставленными с поверхности спутника. Кроме того, количество получаемого кислорода необходимо существенно масштабировать, прежде чем технологию можно будет использовать в реальной лунной установке. Учёным предстоит разобраться в механизмах реакций, повысить выход продуктов и оценить экономическую возможность масштабирования процесса.