Компания провела 2 старта Falcon 9 с площадки SLC-4E на базе Ванденберг в Калифорнии с интервалом 32 часа 3 минуты и 21 секунду. Следующая цель — повторный запуск через 24 часа

SpaceX сократила перерыв между запусками с одной площадки до 32 часов, побив собственный рекорд ⁠ 3

22 ноября ракета Falcon 9 стартовала с площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Это был второй запуск с той же площадки за 32 часа 3 минуты и 21 секунду. SpaceX побила собственный рекорд скорости повторного использования стартовой площадки: предыдущий результат составлял 45 часов и был установлен на площадке Pad 40 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Новый рекорд подтвердил вице-президент SpaceX по запускам Кико Дончев. По его словам, команда калифорнийской площадки завершила подготовку с запасом в несколько часов. Следующая цель компании — сократить интервал между стартами до 24 часов.

Второй запуск выполнили в рамках миссии NROL-136 для Национального разведывательного управления США (NRO), которое отвечает за эксплуатацию американских разведывательных спутников. Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту засекреченную полезную нагрузку, точное количество спутников и характеристики которых ведомство не раскрывает. Это был уже 6-й запуск NRO в 2026 году, все они прошли на ракетах SpaceX.

Первая ступень Falcon 9 отделилась через 2 минуты после старта, а верхняя продолжила выводить спутники на орбиту. Ускоритель вернулся на Землю и совершил посадку на площадке Landing Zone 4 примерно через 7,5 минут после старта. Для этой ступени, получившей обозначение B1097, полёт стал 14-м: ранее она запускала спутник NASA Sentinel-6B, аппараты NRO и Космических сил США, а также 8 партий спутников Starlink.

Миссия NROL-136 стала 15-м запуском в рамках развёртывания распределённой спутниковой группировки NRO. Она создаётся при участии SpaceX и Northrop Grumman и должна обеспечить более частое наблюдение за различными регионами Земли, а также повысить устойчивость американской разведывательной инфраструктуры на орбите.

При этом рекордный интервал между запусками относится именно к повторному использованию одной стартовой площадки, а не к общей частоте запусков SpaceX.