Система сможет перенимать реакции пользователей, чтобы NPC в играх звучали естественнее. Источником данных могут стать не только игровые разговоры, но и Discord с TeamSpeak

Activision получила патент под названием Methods and Systems for Applying Machine Learning to Generate Gameplay Audio («Методы и системы применения машинного обучения для генерации игрового звука»). В документе описана технология, которая использует записи голосового общения игроков для обучения ИИ-модели: она должна воспроизводить не конкретные голоса пользователей, а характер их реплик и реакций на происходящее в игре. Например, система сможет учитывать, что игроки говорят после победы, собственной гибели или поражения.

Для обучения предлагается анализировать аудио примерно за 10 секунд до и после отмеченного игрового события. Причём патент предусматривает использование не только внутриигрового голосового чата, но и Discord и TeamSpeak: система может сопоставлять временные отметки событий в игре и разговоров в сторонних приложениях.

В результате игровые персонажи потенциально смогут реагировать на происходящее так, как это делают реальные пользователи — включая своеобразную манеру общения в сетевых матчах.

Источник изображения: сгенерировано Muse

В документе прямо не упоминается Call of Duty, однако именно эта серия Activision стала поводом для обсуждения патента. Её голосовые чаты давно известны грубостью и оскорблениями, поэтому идея обучать на таких разговорах NPC вызывает очевидные вопросы. Впрочем, патент предусматривает фильтры для исключения оскорбительной лексики. Авторы публикации Dexerto напоминают, что подобные ограничения не всегда работают безупречно.

Есть и более серьёзные вопросы: в описании технологии не говорится, как компания собирается получать согласие игроков на использование записей и можно ли будет задействовать частные разговоры из сторонних приложений. Кроме того, применение ИИ для генерации реплик может затронуть работу актёров озвучивания — профсоюз SAG-AFTRA уже неоднократно выступал против подобных практик. Сам факт регистрации патента не означает, что Activision обязательно внедрит эту систему в своих играх.