99,99% стерилизации и 75 °C: Xiaomi просит всего $365 за умную встраиваемую посудомоечную машину на 13 комплектов посуды

Xiaomi вывела на китайский рынок встраиваемую посудомоечную машину Mijia Smart Built-in Dishwasher на 13 комплектов посуды. Новинка поступила в продажу по цене 2600 юаней — примерно $365.

Устройство рассчитано, по словам производителя, на семью из трёх человек. Внутренний объём составляет 104 литра. Машина поддерживает мойку при температуре до 75 °C, обеспечивая, как заявляет Xiaomi, степень стерилизации 99,99%. Также модель соответствует первому уровню китайского стандарта энергоэффективности.

Внутреннюю конструкцию корзин обновили: теперь посудомоечная машина позволяет одновременно размещать две кастрюли, а также всю посуду и кухонную утварь после одного приёма пищи. Для бокалов предусмотрена отдельная стойка, которая помогает защитить хрупкую стеклянную посуду от повреждений под воздействием струй воды.

Модель поддерживает систему Xiaomi HyperOS Connect и позволяет управлять работой устройства удалённо через приложение Mi Home. Индекс эффективности сушки составляет 1,21. Кроме того, предусмотрена функция автоматического открывания дверцы после завершения мойки: она запускает естественную циркуляцию воздуха, помогая быстрее удалять влагу и предотвращать появление водяных пятен на посуде.