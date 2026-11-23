Решать, а не списывать: помощник по математике на основе «Алисы AI» появился на «Госуслугах» по всей России

ИИ-помощник по математике в приложении «Госуслуги Моя школа» стал доступен школьникам и родителям по всей России. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России. Ранее сервис «Для учёбы» на базе «Алиса AI» работал в тестовом режиме в 20 регионах.

Помощник предназначен для разбора домашних заданий и подготовки к занятиям. Он не выдаёт готовые ответы, а объясняет математические темы, показывает последовательность решения задач и предлагает подсказки, которые помогают ребёнку самостоятельно найти правильное решение.

По данным Минцифры, во время пилотного запуска чаще всего сервис использовали для выполнения домашних заданий — на этот сценарий пришлось 70,9% обращений. Ещё 17,6% пользователей обращались к помощнику при подготовке к урокам и контрольным, а 10% — для объяснения учебных тем.

Модуль разработан при участии специалистов «Яндекс Образования», школьных учителей и методистов. Приложение «Госуслуги Моя школа» также предоставляет доступ к электронному дневнику, расписанию занятий и инструментам для организации семейного распорядка. Информация об успеваемости доступна только родителям и ребёнку.