Российские операторы мобильной связи начали активнее продавать абонентам приоритетный доступ к сети и повышенную скорость интернета. Такие опции включают в премиальные тарифы или предлагают отдельно, пишет Forbes.

Подобные предложения есть у всех операторов «большой четверки». МТС предлагает опции «4G + ускорение» и «Уже 5G», а также включает приоритетный доступ в премиальные тарифы. Билайн добавил такую возможность в новую линейку тарифов, запущенную в августе. Т2 предлагает корпоративным клиентам услугу «5G Ready», которая позволяет увеличить скорость передачи данных в LTE до 50%. У «МегаФона» есть линейка «Мега5G» с ускорением интернета на 50–60%, а Yota предлагает временный «Буст», повышающий скорость до 50%.

Технология не новая: операторы используют механизмы приоритизации трафика уже несколько лет. Однако сейчас спрос на них растет из-за увеличения потребления мобильного интернета и локальных перегрузок сетей. По прогнозам экспертов, российский интернет-трафик по итогам 2026 года может вырасти примерно на 20%. При этом дефицит емкости проявляется прежде всего в местах массового скопления людей, где к одной базовой станции одновременно подключаются тысячи абонентов.

Раньше операторы могли наращивать пропускную способность сетей с запасом благодаря относительно доступному оборудованию. Теперь оно значительно подорожало, а частотного ресурса для расширения инфраструктуры недостаточно. Поэтому приоритизация позволяет эффективнее распределять имеющиеся мощности: абоненты с соответствующей опцией получают преимущество при передаче данных, когда сеть перегружена.

Технически для этого требуется настройка пакетного ядра и радиосети, а также интеграция с биллинговыми системами. При этом речь не обязательно идет о гарантированной скорости: в нынешних российских сетях 5G, работающих в режиме NSA с использованием ядра LTE, операторы могут предоставить лишь относительный приоритет в общей сети. Полноценное выделение отдельного виртуального сегмента с заданными параметрами качества связи возможно с помощью технологии network slicing, но для нее требуется сеть 5G с автономным ядром — Standalone (SA).

За рубежом приоритетный доступ уже предлагают некоторые операторы, в том числе британские EE и Vodafone, индонезийский Telkomsel и французский Orange. В отрасли при этом спорят о последствиях такой модели: критики считают, что преимущество одних абонентов может достигаться за счет остальных. Однако, по мнению экспертов, доля пользователей подобных услуг пока невелика и вряд ли заметно повлияет на качество связи для большинства клиентов.