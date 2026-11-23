Компания Google объяснила требования к оперативной памяти и свободному месту на накопителе для новых трёхмерных эмодзи Noto 3D. Ранее компания указала, что для их загрузки смартфону необходимы 6 ГБ ОЗУ и 10 ГБ свободного пространства, что вызвало вопросы у пользователей.

Как пояснил представитель Google, сами трёхмерные символы занимают менее 220 МБ. Для сравнения, размер прежнего двухмерного шрифта составлял около 3 МБ. При этом Android не загружает весь набор в оперативную память, а обращается только к тем эмодзи, которые отображаются на экране.

Указанные Google требования связаны не с работой шрифта, а с автоматической загрузкой через сервисы Google Play. Запас в 10 ГБ должен предотвратить нехватку места на устройстве, а ограничение по оперативной памяти призвано исключить проблемы с производительностью на смартфонах с небольшим объёмом ОЗУ.

Подходящие устройства будут загружать новые эмодзи автоматически при подключении к Wi-Fi и зарядному устройству. При этом Google пока не уточнила, смогут ли пользователи отказаться от обновления и сохранить прежний дизайн символов.