У Galaxy S27 Pro память LPDDR6 будет только в топовой версии

Не все Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат новую память LPDDR6 ⁠ 2

Samsung оснастит смартфоны серии Galaxy S27 оперативной памятью LPDDR6 и флеш-памятью UFS 5.0 только в отдельных конфигурациях. Остальные версии будут оснащаться памятью LPDDR5X и UFS 4.1

Как пишет Android Headlines, более быстрая память достанется только моделям Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. В линейке S27 Pro ее получит исключительно версия с 16 ГБ/1 ТБ. Две другие конфигурации — с 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ флеш-памяти — будут оснащаться LPDDR5X и UFS 4.1.

У Galaxy S27 Ultra передовую память получат две из трех версий: с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, а также с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Базовая версия 12/256 ГБ будет оснащаться LPDDR5X и UFS 4.1.

Обычный Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus во всех конфигурациях получат LPDDR5X и UFS 4.1.