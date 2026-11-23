Российская замена Boeing 737 и Airbus A320: второй серийный самолет МС-21 поднялся в небо ⁠ 5

Второй серийный самолет МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода. Испытательный полет продолжался около трех часов и прошел в штатном режиме, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

По данным корпорации, все системы самолета отработали без отказов, полетное задание было выполнено полностью. В Минпромторге отметили, что успешный вылет подтверждает продвижение программы и готовность воздушного судна к следующим этапам испытаний.

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 211 человек. Он должен стать отечественной альтернативой зарубежным лайнерам и заменить на российском рынке старые Boeing 737 и Airbus A320. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что сертификацию МС-21 планируется завершить летом 2027 года.