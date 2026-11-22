Эксперименты в камере NASA показали, что химические реакции в атмосфере планеты способны превращать водосодержащие минералы в термостойкие соединения, которые могли сохраниться до наших дней

Венера сегодня — одна из самых негостеприимных планет Солнечной системы: температура у поверхности достигает 460 °C, а давление в 93 раза превышает земное. Но её минералы могут хранить сведения о периоде, когда на планете было значительно больше воды. Учёные из Техасского университета в Сан-Антонио, NASA и Университета штата Аризона проверили, способны ли такие свидетельства пережить длительное воздействие венерианской атмосферы.

Для эксперимента 6 породообразующих минералов на протяжении 60 дней подвергали условиям, воспроизводящим температуру, давление и химический состав атмосферы Венеры. Испытания прошли в установке Glenn Extreme Environment Rig (GEER) исследовательского центра NASA имени Гленна — камере объёмом 811 л, предназначенной для моделирования экстремальной среды планеты. После эксперимента образцы изучили с помощью аналитического оборудования Университета штата Аризона.

Особенно важным оказался результат взаимодействия фтороводорода с водосодержащими слюдами — флогопитом и мусковитом. Газообразный фтороводород вступал в реакцию с минералами, замещая гидроксильные группы в их структуре атомами фтора. В результате образовались фторфлогопит и фторомусковит. Такие разновидности слюды обладают повышенной термической устойчивостью: в частности, фторфлогопит способен сохраняться при температурах до 1100 °C. Получается, что химические реакции в атмосфере Венеры не только разрушают водосодержащие минералы, но и могут превращать их в более устойчивые соединения.

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Это важно для реконструкции прошлого планеты. Флогопит и мусковит формируются в геологических процессах с участием жидкостей, поэтому их присутствие на Венере могло бы указывать на существование более влажных условий. Если такие минералы образовались в далёком прошлом, то последующее замещение гидроксильных групп фтором могло помочь им сохраниться на поверхности. Эксперимент не доказывает, что древняя вода действительно существовала на Венере: он показывает возможный механизм сохранения минералогических свидетельств.

Другой результат связан с бруситом — минералом, содержащим гидроксильные группы. Под воздействием высокой температуры он терял воду и превращался в оксид магния, который затем реагировал с углекислым газом, образуя магнезит — карбонат магния. Реакция за 60 дней не завершилась полностью, но образование магнезита удалось подтвердить. Авторы также впервые обнаружили в эксперименте с имитацией венерианской среды следы селлаита — минерала фторида магния.

Изменения затронули и другие образцы: на поверхности всех исследованных минералов образовались тонкие слои серосодержащих соединений. Это показывает, насколько активно диоксид серы из атмосферы взаимодействует с породами. По расчётам авторов, поддержание наблюдаемых концентраций диоксида серы и фтороводорода может требовать постоянного поступления новых вулканических газов и свежего материала на поверхность. Таким образом, минералы способны рассказать не только о возможном водном прошлом Венеры, но и о её нынешних вулканических процессах.

Результаты исследования могут помочь подготовить наблюдения будущих миссий NASA DAVINCI и VERITAS, а также европейской EnVision. Если аппараты обнаружат на Венере фторсодержащие слюды или магнезит, то эти минералы станут сильными маркерами и объектами для изучения истории Венеры и взаимодействия поверхности с атмосферой