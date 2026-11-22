Шестицилиндровый двигатель Stellantis Hurricane, который разрабатывался в качестве альтернативы атмосферным V8, оказался не таким беспроблемным, как рассчитывали инженеры. Владельцы автомобилей с этим 3,0-литровым мотором сообщают о неисправностях термостата, утечках масла, нагаре на клапанах и проблемах с турбокомпрессорами. Жалуются как на стандартную версию мощностью 420 л.с., так и на форсированный вариант, развивающий до 550 л.с.

Одним из наиболее проблемных мест стал термостат. В некоторых случаях клапан заклинивает в закрытом или открытом положении. Если он не открывается, охлаждающая жидкость не поступает в радиатор, что может привести к перегреву двигателя. Предположительно, причиной неисправности становятся пластиковые элементы конструкции. На этом фоне некоторые производители запчастей уже предлагают альтернативные детали из алюминия.

Еще одна особенность Hurricane — склонность к образованию нагара на впускных клапанах. Это характерная проблема двигателей с непосредственным впрыском топлива. По мере накопления отложений мотор может работать с перебоями и терять мощность.

Среди возможных причин утечки масла называют недостаточно долговечные резиновые уплотнения, которые могут растрескиваться, а также проблемы с установкой прокладки масляного поддона и датчика температуры масла. Кроме того, поступают жалобы на неисправности турбокомпрессоров.

В августе 2026 года против американского подразделения Stellantis — FCA US — подали коллективный иск в штате Мичиган. Истцы утверждают, что в двигателях Hurricane, устанавливаемых на пикапы Ram 1500 2025 модельного года, могут использоваться неисправные модули управления двигателем или трансмиссией. Одна из владелиц автомобиля заявила, что пикап дважды глох во время эксплуатации, в другой раз неожиданно разрядился аккумулятор, а при движении по шоссе машина перешла в аварийный режим с предупреждением о перегреве двигателя. Пока речь идет именно об утверждениях истцов, а не об установленном судом дефекте.

Для Ram 1500 2026 модельного года с Hurricane предусмотрена гарантия на силовой агрегат сроком 10 лет или 100 000 миль (около 161 000 км). У Dodge Charger с таким же мотором гарантия короче — 5 лет или 60 000 миль (примерно 96 500 км). Покупателям подержанных автомобилей с этим двигателем рекомендуют внимательно проверять историю обслуживания и наличие прежних неисправностей.