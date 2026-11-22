Стартап проверил преобразование тепла в электричество на морском дне, а в будущем собирается использовать для нагрева радиоактивный стронций-90 из отработавшего ядерного топлива

Американская компания Zeno Power провела двухнедельные испытания подводного генератора Стирлинга в морской среде у побережья штата Вашингтон. Установка выдавала более 20 Вт электрической мощности. Это важный этап разработки компактных источников энергии, которые в перспективе смогут годами питать подводное оборудование без обслуживания и замены батарей.

Испытанный прототип пока не был атомным: тепло для него обеспечивал электрический нагреватель. В будущей версии его заменит стронций-90 — радиоактивный изотоп, который можно извлекать из отработавшего ядерного топлива. При его распаде выделяется тепло, которое генератор сможет преобразовывать в электричество.

Для этого Zeno Power использует двигатель Стирлинга. В нём газ в замкнутом цилиндре попеременно нагревается и охлаждается, перемещая поршень и обеспечивая механическую работу, которая затем преобразуется в электрическую энергию. Компания утверждает, что её радиоизотопные батареи смогут быть как минимум в 4 раза эффективнее традиционных радиоизотопных термоэлектрических генераторов, применяемых, в частности, в космических аппаратах.

Источник изображения: Zeno Power

Такие источники питания могут пригодиться для подводных сетей датчиков, наблюдающих за морской инфраструктурой, и автономных подводных аппаратов. Им требуется сравнительно небольшая мощность, но крайне важны надёжность и длительная работа без доступа к обслуживанию. В Zeno Power описывают предполагаемую систему как медленную зарядную станцию для подводных аппаратов, установленную на морском дне.

Следующий этап запланирован на 2027 год: компания намерена установить радиоизотопный источник тепла в генератор и испытать его в резервуаре с водой в контролируемых лабораторных условиях. Если проверка пройдёт успешно, то позднее в том же году Zeno Power рассчитывает впервые развернуть на морском дне работающую систему с радиоактивным источником энергии.

Разработку компания ведёт при поддержке Министерства обороны США. В 2023 году стартап получил первый контракт Пентагона на $7,5 млн. Всего с момента основания в 2018 году Zeno Power привлекла $105 млн частных инвестиций и заключила контракты с Пентагоном и NASA на $60 млн.