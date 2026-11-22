Audi начнет принимать предварительные заказы на свой новый флагманский кроссовер — Q9 — уже на следующей неделе на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщили дилеры. В то же время полноценные розничные продажи Q9 в Китае стартуют в январе 2027 года.

Габариты нового Audi Q9 составляют 5310 × 2010 × 1810 мм, колесная база — 3140 мм. В салоне — три изогнутых экрана OLED: 12,3-дюймовый в составе приборной панели, 14,5-дюймовый в составе медиасистемы и 12,3-дюймовый экран для переднего пассажира. Также предусмотрен проекционный дисплей, а голосовой помощник интегрирован с ChatGPT. Аудиосистема — Bang & Olufsen 4D мощностью 1360 Вт с 22 динамиками, синхронизацией с атмосферной подсветкой и вибрационными элементами кресел.

Audi Q9 будет доступен в шестиместном и семиместном исполнениях. В шестиместной версии второй ряд с двумя отдельными креслами с подогревом, вентиляцией и массажем, а между ними предусмотрены подстаканники и ниши для хранения. Также автомобиль получит панорамную крышу площадью более 1,5 м² с регулировкой светопропускания, защитой от ультрафиолета и встроенным световым модулем, синхронизированным с подсветкой салона.

В США для Audi Q9 предложили 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом и мощностью 435 л. с. В сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода quattro. Для китайского рынка, однако, может быть предложена другая силовая установка — 3,0-литровый двигатель с «мягкой» гибридной системой. Какова будет мощность китайской версии — пока вопрос.