16 ядер, которых ещё нет, и память DDR5-8000. Advantech анонсировала одноплатный компьютер ASR-A505 на базе будущего CPU Intel Nova Lake H

Компания Advantech разрабатывает одноплатный компьютер ASR-A505, особенностью которого станет процессор Nova Lake H (эта линейка пока не представлена). Устройство засветилось в презентации производителя, подробности которой опубликовал IT Home.

Согласно утечке, в состав ASR-A505 войдет 16-ядерный 16-поточный процессор (конфигурация ядер — 8P+4E+4LE) с 18 МБ кэш-памяти и iGPU с частотой до 2,3 ГГц. Базовая частота составит 2 ГГц, максимальная в режиме Turbo — 4,8 ГГц.

ASR-A505 получит два слота CSO-DIMM с поддержкой оперативной памяти DDR5-8000, два разъема M.2 M-Key 2280 с интерфейсом PCIe 5.0 x4, слоты M.2 E-Key и B-Key для установки беспроводных и сотовых модулей связи.

В числе интерфейсных разъемов — HDMI, четыре сетевых порта RJ-45 2,5 Гбит/с, USB-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, два USB-A 10 Гбит/с и еще два USB-A с пропускной способностью 480 Мбит/с. Кроме того, предусмотрены разъем MCIO с поддержкой PCIe 4.0 x4, а также контакты для подключения CAN-FD, GPIO и COM.