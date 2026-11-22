Две камеры на 200 Мп, 7000 мАч, 100 Вт, компактный экран 6,4 дюйма и защита IP69. Инсайдер раскрыл характеристики Xiaomi 18

Инсайдер Debayan Roy раскрыл характеристики смартфона Xiaomi 18, премьера которого состоится только в декабре. По его данным, Xiaomi 18 получит экран OLED с диагональю 6,4 дюйма, разрешением 1,5К и кадровой частотой 120 Гц. В основе экрана будет панель TCL M11, а в основе аппаратной платформы — Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Основная камера получит три модуля: в основном будет 200-мегапиксельный сенсор, дополненный оптической стабилизацией. В модуле со сверхширокоугольным объективом будет 50-мегапиксельный датчик, а в модуле с телеобъективом — 200-мегапиксельный сенсор.

Емкость аккумулятора составит 7000 мАч, мощность проводной зарядки — 100 Вт (беспроводной, судя по всему, не будет). Не будет и дополнительного экрана на задней панели, как у Xiaomi 18 Pro.

Боковая рамка будет металлической. Также инсайдер упоминает подэкранный сканер отпечатков пальцев, порт USB 3.2 и защиту IP69.

Ранее Debayan Roy слил характеристики Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, а также фото Xiaomi 15 Ultra.