Шон Кэрнкросс возглавлял аппарат национального директора по кибербезопасности с августа 2025 года

Национальный директор по кибербезопасности США Шон Кэрнкросс (Sean Cairncross) покидает свой пост, сообщает TechCrunch со ссылкой на Axios. Он был главным советником президента по вопросам национальной кибербезопасности и стратегии и занял должность в августе 2025 года.

По данным издания, его уход согласован с Белым домом и проходит без конфликта.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Кэрнкросс участвовал в обсуждении решений администрации Дональда Трампа в области искусственного интеллекта и встречался с руководителями крупнейших ИИ-компаний. При этом до назначения он не имел опыта работы в сфере кибербезопасности. Сенат утвердил его кандидатуру 59 голосами против 35.

Уход связан и с предстоящими изменениями в Конгрессе: Белый дом рассчитывает провести утверждение нового руководителя через Сенат до января, когда контроль над Конгрессом перейдёт к демократам.

Само управление национального директора по кибербезопасности создали в начале 2021 года. Кэрнкросс стал лишь третьим руководителем ведомства, утверждённым Сенатом. Его предшественник Крис Инглис проработал около 19 месяцев, после чего должность оставалась без постоянного руководителя почти 10 месяцев.