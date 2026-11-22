Apple разрабатывает нового ИИ-агента, способного самостоятельно работать с компьютером, взаимодействовать с приложениями, выполнять команды, писать код, а также обращаться к сторонним сервисам. Компания ищет руководителя инженерного направления, который поможет воплотить проект в жизнь. Однако обозреватель Bloomberg Марк Гурман считает, что Apple рискует опоздать с запуском и уступить конкурентам формирующийся рынок ИИ-агентов.

Источник изображения: Bloomberg // Chris Welch

В опубликованной вакансии Apple описывает будущего помощника как систему, которая сможет использовать компьютер практически так же, как человек: просматривать веб-страницы, работать с приложениями, запускать команды, писать код, исправлять ошибки и самостоятельно выбирать подходящие инструменты для выполнения задач. Речь идет о более продвинутом решении, чем нынешняя Siri, которое должно действовать от имени пользователя, а не просто отвечать на вопросы.

По мнению Гурмана, проблема заключается в том, что Apple слишком медленно перестраивается под новую технологическую гонку. Компания традиционно планирует разработку устройств и операционных систем на длительный срок, координируя работу аппаратных и программных подразделений. В организации Крейга Федериги основные функции очередной версии ОС во многом определяются еще в конце лета или начале осени предыдущего года, после чего команда примерно год реализует утвержденный план.

Такая модель помогла Apple добиться успеха в предыдущие годы, но теперь становится препятствием. OpenAI, Anthropic, Google и другие конкуренты регулярно выпускают новые ИИ-модели и возможности, а Apple традиционно выпускает крупные обновления осенью и развивает свои платформы в рамках относительно жесткого годового цикла. Гурман считает, что подобный подход уже проявился при запуске Apple Intelligence в 2024 году, когда компания оказалась позади конкурентов.

Apple пытается ускорить развитие ИИ. В декабре ожидается крупное обновление iOS 27.3, часть функций которого ранее перенесли с сентябрьского релиза. Весной компания, вероятно, выпустит еще одно существенное обновление. Также Apple постепенно распределяет запуск устройств по разным периодам года, а не концентрирует все премьеры осенью. Однако, по сведениям обозревателя, сотрудники пока не замечают существенных изменений в привычных процессах работы.

Перестраивается и команда Siri. Apple недавно сократила часть сотрудников, занимавшихся старой инфраструктурой ассистента, а не его новыми ИИ-компонентами. При этом нынешняя Siri, несмотря на улучшения, все еще уступает ведущим конкурентам: медленно реагирует, ограниченно взаимодействует со сторонними приложениями и не всегда способна самостоятельно завершить даже простые задачи. Гурман также отмечает проблемы с контекстным пониманием экрана. В одном из его примеров ассистент не смог извлечь из открытой переписки информацию о месте и времени встречи, чтобы добавить ее в календарь.

В декабре Siri должна получить возможность выполнять последовательность действий в приложениях Apple, а в следующем году — и в сторонних программах. Пользователь сможет попросить ассистента найти фотографию, обрезать ее, повернуть и отправить по электронной почте, заказать Uber или забронировать столик через Resy. Но, считает Гурман, это лишь промежуточный этап, а не полноценный ИИ-агент, который способен самостоятельно планировать и выполнять задачи, предугадывая потребности пользователя.

Конкуренты Apple уже активно развивают подобные платформы. ИИ-агенты подключаются к электронной почте, календарям, банковским счетам, кредитным картам, туристическим сервисам, рабочим инструментам, облачным хранилищам, соцсетям, магазинам и системам умного дома. Хотя подобные решения еще находятся на раннем этапе развития, совокупно они уже поддерживают интеграцию с тысячами приложений и сервисов.

Гурман полагает, что Apple может представить собственного полноценного ИИ-агента лишь к концу 2027 года. К этому моменту конкуренты могут успеть закрепиться в цифровой жизни пользователей. Компания рискует сохранить продажи iPhone, но потерять влияние на то, как люди используют свои устройства, какие сервисы выбирают и где проводят время.