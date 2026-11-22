На базе этого газогенератора построят два варианта силовых установок: самолетную и стационарную

Boom Supersonic впервые запустила прототип газогенератора собственного авиационного двигателя. Испытания прошли 21 ноября на площадке компании в аэропорту Colorado Air and Space Port неподалеку от Денвера. Это важный этап в разработке силовой установки Symphony, которая должна обеспечить сверхзвуковому пассажирскому самолету Overture крейсерскую скорость до 1,7 Маха (2100 км/ч).

Первый запуск удалось провести со второй попытки. По словам основателя и генерального директора Boom Supersonic Блейка Шолля, инженеры изначально оценивали вероятность успешного запуска менее чем в 50%. Первый прогон намеренно сделали коротким, чтобы проверить работу основных систем и получить максимум информации. В ближайшие два месяца компания намерена постепенно расширять программу испытаний.

Газогенератор — ядро системы — станет основой сразу для двух силовых установок. Первая — промышленная газовая турбина Superpower мощностью 42 МВт, предназначенная для энергоснабжения центров обработки данных, в том числе обслуживающих системы искусственного интеллекта. Вторая — турбовентиляторный двигатель Symphony с тягой около 40 000 фунтов-силы (примерно 178 кН), который планируется использовать на сверхзвуковом авиалайнере Overture.

Обе установки получат общий газогенератор с шестиступенчатым компрессором высокого давления и одноступенчатой турбиной высокого давления. При этом конструкции будут отличаться компрессорами и турбинами низкого давления: промышленная версия получит четырехступенчатый компрессор, а авиационная — трехступенчатый. Symphony также будет заметно легче, поскольку не нуждается в такой же конфигурации, как стационарная установка. Boom рассчитывает приступить к испытаниям полностью собранного двигателя примерно в середине 2027 года.

Параллельно компания создает собственное литейное производство для изготовления монокристаллических лопаток и направляющих аппаратов турбин из специальных жаропрочных сплавов. Предприятие разместят на территории нового производственного комплекса Superpower Superfactory площадью около 18 600 м² в Колорадо. Производство будет полностью цифровым и не потребует традиционной оснастки. В Boom объясняют это стремлением самостоятельно контролировать выпуск критически важных компонентов, которые сложно закупать у сторонних поставщиков.