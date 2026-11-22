Продажи нового кроссовера Lada Azimut стартуют 1 декабря, однако на первых порах автомобиль достанется не всем дилерам. Как сообщает инсайдер и бывший инженер АвтоВАЗа KhaDm, в сентябре АвтоВАЗ выпускал всего 10–20 автомобилей в неделю. В октябре темпы выросли до 30–40 машин, в ноябре — почти до 100 в неделю. Для сравнения: перед стартом продаж Lada Iskra завод производил лишь по 2–3 машины в сутки. То есть с Azimut ситуация лучше, чем с Iskra на старте продаж.

На текущий момент АвтоВАЗ выпустил около 1000 товарных экземпляров Azimut, но в России примерно 300 дилерских центров Lada. Даже если учесть, что поначалу продажи стартуют в Москве и Санкт-Петербурге, 1 декабря Azimut смогут купить не все желающие — крупные салоны получат по 3-10 авто на продажу.

На старте продаж Lada Azimut предложат с моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. Мощность первого — 120 л.с., второго — 132 л.с. 1,6-литровый будет сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач, второй — с вариатором. А несколько дней назад АвтоВАЗ рассказал про уникальную фишку Azimut — боковые стекла с обогревом⁠.