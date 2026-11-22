Главную опасность представляет радиационный пояс, который возникает вокруг Земли после взрыва и продолжает облучать пролетающие через него аппараты

Один ядерный взрыв может вывести из строя почти все спутники на низкой околоземной орбите ⁠ 4

Один ядерный взрыв в космосе способен за несколько дней вывести из строя почти всю группировку спутников на низкой околоземной орбите. К такому выводу пришла международная группа учёных из Висконсинского и Принстонского университетов. В центральном сценарии их расчётов через неделю после взрыва неработоспособными оказываются 98% из 13 306 смоделированных действующих спутников.

Авторы исследовали последствия взрыва мощностью в 1 мегатонну на высоте 500 км над Южной Атлантикой. Они использовали реальные данные о положении и орбитах спутников по состоянию на январь 2026 года, а затем рассчитали воздействие первоначального рентгеновского излучения и последующего накопления радиационной дозы. Сразу после взрыва из-за прямого излучения выходят из строя около 2,9% аппаратов. Через сутки доля отказов достигает 25%, через 3 дня — 78%, а через неделю — 98%.

Основная причина такого масштабного эффекта — образование искусственного радиационного пояса. При радиоактивном распаде продуктов ядерного деления высвобождаются электроны. Часть из них захватывается магнитным полем Земли и начинает двигаться вдоль магнитных силовых линий, многократно проходя через области, где находятся спутники. При каждом пересечении аппараты получают новую дозу радиации, пока электроника не выходит из строя. В отличие от первоначальной вспышки, этот процесс затрагивает спутники далеко за пределами района взрыва.

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Результат зависит от места детонации. В выбранном сценарии взрыв над Южной Атлантикой создаёт особенно интенсивный радиационный пояс, пересекающий плотно заселённые спутниками орбиты. В других районах электроны могут теряться в атмосфере, не формируя столь устойчивого пояса.

Учёные также проверили сценарий с более высокой радиационной стойкостью аппаратов: даже тогда за неделю выходят из строя около 72% спутников, а за 15 дней — около 97%.

Потеря управления спутниками создаёт дополнительную проблему: неработающие аппараты остаются на орбите и уже не могут уклоняться от сближения с другими объектами. По расчётам, в первые 2 года после взрыва произойдёт около 20 столкновений, а за 10 лет — примерно 26 против 12 в контрольном сценарии без взрыва. В результате столкновений образуются новые обломки, которые повышают риск последующих столкновений и аварий. Около 75% ожидаемых столкновений приходятся на первый год.

Атмосферное сопротивление со временем уведёт с орбиты многие повреждённые аппараты на малых высотах, но это не означает быстрого восстановления спутниковой инфраструктуры. На более высоких орбитах обломки остаются дольше, а радиация может сохраняться годами. Поэтому запуск новых спутников сам по себе не решит проблему: им также придётся выдерживать остаточное излучение и повышенную опасность столкновений.

Авторы подчёркивают, что это модельная оценка, а не прогноз для любого возможного ядерного взрыва: результат зависит от места детонации, количества захваченных электронов, радиационной стойкости аппаратов и принятых допущений при расчёте столкновений. Тем не менее моделирование показывает, что последствия такого события для орбитальной инфраструктуры могут оказаться значительно масштабнее непосредственного поражения спутников вблизи взрыва.