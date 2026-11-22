Signal начал блокировать скриншоты переписок, чтобы ИИ-агенты не могли читать личные сообщения
Мессенджер опасается, что встроенные в iOS и Android ИИ-агенты смогут копировать личные данные за пределы защищённого шифрованием приложения
Signal — мессенджер со сквозным шифрованием переписки — начала ограничивать доступ системных ИИ-помощников к содержимому сообщений. На iOS 27 приложение блокирует создание скриншотов, а на Android включает защиту экрана, когда обнаруживает попытку ИИ-ассистента прочитать переписку. Меры направлены прежде всего против встроенных в мобильные операционные системы функций Siri и Google Gemini.
Президент Signal Мередит Уиттакер объяснила, что ИИ-агенты способны анализировать информацию прямо на экране смартфона, а затем сохранять её в собственных базах или передавать на удалённые серверы. В таком случае содержание переписки оказывается за пределами защищённой среды Signal, и мессенджер уже не может контролировать дальнейшее использование этих данных. По словам Уиттакер, развитие подобных функций подрывает способность приложения самостоятельно гарантировать конфиденциальность общения.
На iPhone защита от Siri AI включена по умолчанию в Signal для iOS 27. На Android функция Screen security активируется, когда приложение обнаруживает попытку ИИ-помощника прочитать содержимое экрана. В обоих случаях ограничения затрагивают не только ИИ: пользователи также не смогут делать скриншоты и записывать происходящее на экране внутри Signal. При желании защиту можно отключить в настройках, но компания предупреждает, что тогда сообщения пользователей и их собеседников могут стать доступны системным ИИ-агентам.
При этом Signal признаёт, что блокировка скриншотов не решает проблему полностью: ИИ-агенты могут получать доступ к данным и другими способами, например извлекая их из файловой системы устройства. Кроме того, компания пока не может обеспечить аналогичную защиту на macOS.
Уиттакер призвала Apple, Google и Microsoft предоставить разработчикам понятные системные инструменты, позволяющие запрещать ИИ-агентам доступ к данным отдельных приложений без ущерба для их основных функций.