Signal — мессенджер со сквозным шифрованием переписки — начала ограничивать доступ системных ИИ-помощников к содержимому сообщений. На iOS 27 приложение блокирует создание скриншотов, а на Android включает защиту экрана, когда обнаруживает попытку ИИ-ассистента прочитать переписку. Меры направлены прежде всего против встроенных в мобильные операционные системы функций Siri и Google Gemini.

Президент Signal Мередит Уиттакер объяснила, что ИИ-агенты способны анализировать информацию прямо на экране смартфона, а затем сохранять её в собственных базах или передавать на удалённые серверы. В таком случае содержание переписки оказывается за пределами защищённой среды Signal, и мессенджер уже не может контролировать дальнейшее использование этих данных. По словам Уиттакер, развитие подобных функций подрывает способность приложения самостоятельно гарантировать конфиденциальность общения.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

На iPhone защита от Siri AI включена по умолчанию в Signal для iOS 27. На Android функция Screen security активируется, когда приложение обнаруживает попытку ИИ-помощника прочитать содержимое экрана. В обоих случаях ограничения затрагивают не только ИИ: пользователи также не смогут делать скриншоты и записывать происходящее на экране внутри Signal. При желании защиту можно отключить в настройках, но компания предупреждает, что тогда сообщения пользователей и их собеседников могут стать доступны системным ИИ-агентам.

При этом Signal признаёт, что блокировка скриншотов не решает проблему полностью: ИИ-агенты могут получать доступ к данным и другими способами, например извлекая их из файловой системы устройства. Кроме того, компания пока не может обеспечить аналогичную защиту на macOS.

Уиттакер призвала Apple, Google и Microsoft предоставить разработчикам понятные системные инструменты, позволяющие запрещать ИИ-агентам доступ к данным отдельных приложений без ущерба для их основных функций.