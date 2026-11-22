Агентство отобрало 302 проекта, среди которых — роботизированные системы для лунных роверов, аккумуляторы для работы при −60 °C и технологии строительства посадочных площадок

NASA выбрало 302 проекта в рамках программы поддержки инноваций малого бизнеса SBIR/STTR. На ранние исследования и разработку технологий, которые могут пригодиться при освоении Луны и Марса, агентство выделит до $171 млн. Среди направлений — энергетика, робототехника и подготовка инфраструктуры для будущих миссий.

Программа предусматривает несколько этапов финансирования. Контракты первой фазы получат до $225 000 каждый: эти средства предназначены для проверки перспективности и технической осуществимости предложенных решений. На второй фазе отобрали 98 проектов, продолжающих разработки, начатые в 2025 году. Каждый из них может получить до $1,3 млн на демонстрацию и доведение технологии до готовности к применению.

Источник изображения: Elementium Materials Inc.

Среди проектов первой фазы — роботизированная рука компании Intelligent Fiber Optic Systems с камерой и датчиками осязания. Она сможет определять текстуру поверхности, силу контакта и температуру, помогая роверам выполнять сложные задачи без постоянного управления с Земли. Другая разработка — аккумулятор Elementium Materials, рассчитанный на работу при температуре до −60 °C без активного подогрева. Он может пригодиться аппаратам и жилым модулям, которым предстоит переживать 14-дневную лунную ночь.

Один из проектов второй фазы — разработка компании Opterus Research and Development. Она предлагает модульную систему сворачиваемых солнечных панелей, которые можно перемещать и устанавливать с помощью роботов. Конструкция рассчитана на работу в пыльных условиях и может масштабироваться до мощности 50 кВт. Такие установки должны обеспечить энергией будущую инфраструктуру на Луне.

Ещё один проект, над которым совместно работают Slate Geotechnical Consultants и Колорадская горная школа, посвящён созданию многоразовых посадочных площадок из лунного реголита. Без укреплённой поверхности выхлоп двигателей при посадке может поднимать облака пыли и разбрасывать грунт, создавая угрозу для аппаратов и расположенной поблизости инфраструктуры. Разработчики также изучат способы ремонта таких площадок с помощью роверов.