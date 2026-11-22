Volkswagen представил спортивную версию кроссовера T-Roc нового поколения — T-Roc R. Автомобиль получил 333-сильный турбомотор, 48-вольтовую надстройку, полный привод. Премьера состоялась спустя год после дебюта обычного T-Roc.

Под капотом установлен бензиновый двигатель EA888 evo5 мощностью 333 л. с. и крутящим моментом 420 Нм. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода 4MOTION. Разгон до 100 км/ч занимает пять секунд, максимальная скорость — 250 км/ч.

За распределение крутящего момента отвечает система R-Performance torque vectoring. Она может перераспределять тягу между передней и задней осями, а также между задними колесами. В оснащение входит адаптивная подвеска DCC. Для T-Roc R компания предусмотрела режимы Race, Special и Drift.

От обычного кроссовера спортивную версию отличают специальные бамперы, диффузор, четырехпатрубковая выхлопная система и 19-дюймовые колесные диски. В салоне —спортивные кресла с логотипами R, руль с подрулевыми переключателями и дополнительные функции цифровой приборной панели. Среди них, например, специальная графика, отображающая распределение крутящего момента между колесами.

В Германии Volkswagen уже открыл прием предзаказов на T-Roc R. Стоимость начинается от 59 995 евро (около 5,42 млн рублей).