OpenAI представила MedChemBench — тест, который проверяет, насколько хорошо ИИ справляется с задачами из медицинской химии, связанной с поиском и разработкой лекарственных соединений. В отличие от тестов на общие знания и решение абстрактных задач, здесь моделям предлагают анализировать молекулярные структуры и экспериментальные данные, объяснять результаты, сравнивать вещества и выбирать соединения для дальнейшего изучения.

В основе теста лежат 99 задач, составленных по материалам 117 научных статей и патентов. Всего в них фигурирует 761 молекулярная структура. В большинстве заданий модель получает сведения, которыми располагали учёные на определённом этапе исследования: биологическую мишень, цели работы, уже изученные соединения и результаты предыдущих экспериментов. Затем ей нужно сделать выводы на основе этих данных.

MedChemBench оценивает 4 направления: правильность восстановления молекулярных структур, научное обоснование выводов, ранжирование и выбор соединений, а также предсказание их свойств. Последняя задача особенно непроста: характеристики вещества могут противоречить друг другу. Например, соединение может эффективно воздействовать на белок, связанный с заболеванием, но при этом плохо проникать через клеточные мембраны или слишком быстро разрушаться под действием ферментов.

Источник изображения: OpenAI

Один из примеров в тесте основан на исследованиях ингибиторов PRMT5 — белка, который изучают в контексте разработки противораковых препаратов. Модели предлагалось предсказать свойства 3 родственных соединений: насколько эффективно они подавляют работу белка в клетках, как хорошо проходят через клеточный барьер и насколько быстро разрушаются печёночными ферментами. Последующие эксперименты показали, что у соединений есть компромисс между характеристиками: вещество под кодовым номером «23» сильнее подавляло PRMT5, а «соединение 24» лучше проникало через клеточный барьер и медленнее разрушалось.

По результатам собственного тестирования OpenAI, GPT-6.2 Astra получила 84,5% доступных баллов при максимальном общем для сравниваемых моделей уровне рассуждений xhigh. GPT-6 Astra набрала 83,3%, GPT-6.1 Sol — 82%, а GPT-5.6 Sol — 58,2%. При этом результаты заметно различались между категориями: GPT-6 Astra получила 95,4% баллов за восстановление молекулярных структур, но лишь около половины возможных баллов за выбор соединений и предсказание численных характеристик.

OpenAI отдельно подчёркивает, что эти результаты не доказывают способность ИИ самостоятельно открывать лекарства или улучшать решения, принимаемые в лабораториях. Каждая модель отвечала на задания один раз, без дополнительных инструментов, обратной связи и новых экспериментов. Поэтому MedChemBench пока оценивает работу с уже известными научными данными, а не способность вести реальную разработку препарата.