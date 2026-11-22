Гибридный кроссовер Geely Monjaro EM-i получит семиместную версию для глобального рынка. Первым рынком для новинки, вероятно, станет Великобритания, продажи могут начаться в ближайшие несколько месяцев. По предварительным оценкам, стоимость автомобиля составит около 40 000 фунтов стерлингов (примерно $53 000 или 4,35 млн российских рублей).

Сейчас Monjaro EM-i предлагается только с пятиместным салоном, причем на всех рынках. И даже растянутая версия для китайского рынка не имеет 7-местного варианта. По данным Autocar, для британских покупателей подготовят две версии силовой установки на основе 1,5-литрового бензинового двигателя. Переднеприводный вариант будет развивать суммарно 248 л.с. и получит тяговую батарею емкостью 30,7 кВт·ч. Полноприводная версия с дополнительным электромотором на задней оси будет выдавать 320 л.с. Емкость тяговой батареи составит 40,1 кВт·ч.