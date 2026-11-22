Американский стартап Osmo заявил, что его ИИ-модель научилась распознавать и различать запахи примерно на уровне среднего человека. При создании ароматов модель, по оценке компании, уже сопоставима с начинающим парфюмером. Разработку применяют в парфюмерной отрасли, а сама Osmo рассматривает её как основу для технологий, способных определять вещества по запаху.

Главная сложность заключалась в нехватке данных для обучения. До появления проекта существующие базы содержали менее 200 тыс. человеческих описаний запахов. Osmo собрала собственный массив из более чем 10 млн оценок и 800 млн «токенов запаха» — описаний конкретных молекул и их концентраций, участвующих в формировании аромата. Для этого компания использует спектрометры и другие химические датчики, а обученная команда людей оценивает запахи фруктов, цветов, продуктов и других веществ по единому словарю.

Модель учится устанавливать связь между химической структурой вещества и тем, как его запах воспринимает человек. Это не означает, что компьютер буквально нюхает окружающий мир: система анализирует данные о молекулах и человеческие оценки их ароматов. По аналогии с языковыми моделями, которые учатся на текстах, ИИ Osmo осваивает закономерности человеческого обоняния на основе химических измерений и описаний запахов.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Компания уже использует модель для разработки ароматов. По текстовому запросу система предлагает несколько вариантов композиции и перечисляет молекулы, необходимые для их создания. Затем специальный робот смешивает ингредиенты в заданных пропорциях. Osmo утверждает, что в одном из внутренних испытаний её модель превзошла штатных парфюмеров крупной компании — однако подробности этого сравнения в публикации не приводятся.

У разработки есть и другие потенциальные применения. Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил Osmo грант на $3,5 млн для поиска веществ, отпугивающих насекомых — переносчиков заболеваний. Компания сообщает, что обнаружила 8 соединений, которые оказались эффективнее ДЭТА (диэтиламид толуиловой кислоты) — распространённого действующего вещества репеллентов. Кроме того, Osmo сотрудничала с торговой площадкой StockX, используя анализ запахов для выявления поддельных кроссовок по различиям в химическом составе материалов.

Однако независимые специалисты пока не считают заявления компании окончательно доказанными. Учёный в области обоняния Эйвери Гилберт указывает на недостаточную прозрачность некоторых заявлений Osmo и сохраняющуюся роль человеческих экспертов в оценке ароматов. Бывший профессор нейрокомпьютинга Майкл Шмукер, знакомый с технологией компании, считает её серьёзным достижением, но предупреждает, что модель пока недостаточно учитывает контекст: один и тот же химический компонент может восприниматься совершенно по-разному в зависимости от окружающих запахов.

В Osmo ожидают, что дальнейшее развитие технологии позволит использовать её не только в парфюмерии, но и для обнаружения испорченных продуктов, опасных веществ и даже заболеваний по характерным запахам. Однако для таких задач потребуются более совершенные химические датчики и дополнительные проверки точности моделей. Пока наиболее подтверждённая область применения разработки — создание ароматов, а медицинская диагностика остаётся перспективой.