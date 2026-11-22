Немецкий стартап Ratlog намерен сократить количество деталей ракетного двигателя почти на 90%. Компания появилась в Дрездене и на минувшей неделе вошла в осенний набор американского бизнес-акселератора Y Combinator. Её основатели считают, что вместо попыток догнать SpaceX за счёт постепенного совершенствования существующих решений нужно пересмотреть сам подход к конструкции двигателя.

«Каждая компания, занимающаяся запусками, хочет догнать SpaceX. Но у SpaceX фора в 20 лет. Никто не может изменить время или повернуть его вспять», — заявил генеральный директор и сооснователь Ratlog Чарли Вайзе изданию Payload.

Стартап пока не раскрыл подробностей конструкции двигателя и не представил подтверждённых характеристик будущей ракеты. Заявленная цель — создать носитель с параметрами Falcon 9, под которые уже проектируют свои спутники потенциальные заказчики. При этом Ratlog допускает использование более широкого головного обтекателя, закрывающего полезную нагрузку во время полёта.

Источник изображения: Ratlog

Компания делает ставку на быстрый цикл разработки. В апреле 2026 года она получила первый грант от правительства Германии — €30 тыс. Уже в начале сентября основатели испытали первый прототип, а спустя несколько недель присоединились к Y Combinator. Уже в ноябре Ratlog планирует провести огневые испытания камеры сгорания, предназначенной для будущего полётного двигателя.

До выхода на рынок предстоит доказать, что разработка не ограничится прототипами. В декабре стартапу предстоит представить проект инвесторам на Demo Day Y Combinator. Ratlog также сообщает о письмах о намерениях купить запуск от потенциальных заказчиков, среди которых преимущественно компании, создающие орбитальные центры обработки данных и спутниковые группировки. В качестве возможных площадок для запусков рассматриваются Оман и ОАЭ.

Основатели рассчитывают занять место более доступного и доступного по срокам запуска европейского носителя, сопоставимого с Ariane 6. По словам Вайзе, заказчики не хотят ограничиваться небольшими ракетами и предпочитают сразу получать возможность выводить крупные полезные нагрузки. Однако пока что это планы молодого стартапа: до первого запуска Ratlog ещё предстоит разработать двигатель и подтвердить его характеристики испытаниями.