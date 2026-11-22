Немецкий стартап хочет сократить число деталей ракетного двигателя на 90% и создать альтернативу Ariane 6 c характеристиками Falcon 9
Ratlog разрабатывает тяжёлую ракету, рассчитывая привлечь заказчиков, которым не подходят небольшие носители
Немецкий стартап Ratlog намерен сократить количество деталей ракетного двигателя почти на 90%. Компания появилась в Дрездене и на минувшей неделе вошла в осенний набор американского бизнес-акселератора Y Combinator. Её основатели считают, что вместо попыток догнать SpaceX за счёт постепенного совершенствования существующих решений нужно пересмотреть сам подход к конструкции двигателя.
«Каждая компания, занимающаяся запусками, хочет догнать SpaceX. Но у SpaceX фора в 20 лет. Никто не может изменить время или повернуть его вспять», — заявил генеральный директор и сооснователь Ratlog Чарли Вайзе изданию Payload.
Стартап пока не раскрыл подробностей конструкции двигателя и не представил подтверждённых характеристик будущей ракеты. Заявленная цель — создать носитель с параметрами Falcon 9, под которые уже проектируют свои спутники потенциальные заказчики. При этом Ratlog допускает использование более широкого головного обтекателя, закрывающего полезную нагрузку во время полёта.
Компания делает ставку на быстрый цикл разработки. В апреле 2026 года она получила первый грант от правительства Германии — €30 тыс. Уже в начале сентября основатели испытали первый прототип, а спустя несколько недель присоединились к Y Combinator. Уже в ноябре Ratlog планирует провести огневые испытания камеры сгорания, предназначенной для будущего полётного двигателя.
До выхода на рынок предстоит доказать, что разработка не ограничится прототипами. В декабре стартапу предстоит представить проект инвесторам на Demo Day Y Combinator. Ratlog также сообщает о письмах о намерениях купить запуск от потенциальных заказчиков, среди которых преимущественно компании, создающие орбитальные центры обработки данных и спутниковые группировки. В качестве возможных площадок для запусков рассматриваются Оман и ОАЭ.
Основатели рассчитывают занять место более доступного и доступного по срокам запуска европейского носителя, сопоставимого с Ariane 6. По словам Вайзе, заказчики не хотят ограничиваться небольшими ракетами и предпочитают сразу получать возможность выводить крупные полезные нагрузки. Однако пока что это планы молодого стартапа: до первого запуска Ratlog ещё предстоит разработать двигатель и подтвердить его характеристики испытаниями.