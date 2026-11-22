Неожиданно крупный источник питания для морских экосистем: на эту форму азота приходится около 27% всех атмосферных поступлений элемента в океан

Учёные из Гонконгского университета науки и технологий и Южного университета науки и технологий Китая оценили глобальное поступление органического азота из атмосферы в океаны. По их расчётам, ежегодно на поверхность океана оседает около 12,8 млн тонн этого вещества.

Для оценки команда проанализировала 418 образцов морских аэрозолей, собранных во время 21 научной экспедиции. Наблюдения охватили разные широты — от тропических вод до Арктики и Южного океана. В среднем органический азот составлял около 30% всего азота в исследованных аэрозолях. Затем эти измерения использовали для уточнения трёхмерной модели атмосферной химии и расчёта глобального выпадения вещества.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Органический азот обеспечивает около 27% всего азота, поступающего в океаны из атмосферы. В районах, где этого элемента не хватает для поддержания биологической продуктивности, его значение ещё выше: в центральной части Атлантического океана и Индонезийских морях доля достигает примерно половины атмосферного поступления азота. Это означает, что ранее недооценённый компонент атмосферных осадков играет заметную роль в снабжении морских экосистем питательными веществами.

Главными источниками органического азота оказались выбросы при сжигании биомассы — 4,8 млн тонн в год, морские аэрозоли — 3,9 млн тонн и имины, образующиеся в результате химических реакций в атмосфере, — 2,2 млн тонн. В сумме источники на суше, включая природные пожары и деятельность человека, обеспечивают 8,9 млн тонн, или около 70% всего органического азота, оседающего на океаны.

Авторы отмечают, что поступление азота с суши может стимулировать биологическую продуктивность открытого океана. Поэтому изменения выбросов от пожаров и человеческой деятельности способны влиять не только на состав атмосферы, но и на круговорот питательных веществ в морских экосистемах.