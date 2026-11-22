Корабль и ракету «Чанчжэн-2F» уже доставили на стартовую площадку. Впервые в истории китайской пилотируемой космонавтики в миссии примет участие астронавт из Пакистана

Китайская пилотируемая миссия «Шэньчжоу-24» прошла последнюю комплексную репетицию перед запуском. 21 ноября в испытаниях участвовали Пекинский центр управления аэрокосмическими полётами, Центр спутникового контроля и управления в Сиане, космодром Цзюцюань и другие пункты слежения. Специалисты отработали взаимодействие систем и смоделировали различные этапы — от подготовки к старту до полёта корабля.

По данным китайского информационного агентства «Синьхуа», это была последняя репетиция с участием всех основных элементов миссии, максимально приближенная к реальной последовательности запуска. К этому моменту необходимые функциональные проверки уже завершили, оборудование находилось в штатном состоянии, а персонал был готов к дальнейшим операциям.

Корабль «Шэньчжоу-24» вместе с ракетой-носителем «Чанчжэн-2F» доставили на стартовую площадку 17 ноября. Теперь предстоят заключительные проверки, совместные испытания и заправка ракеты топливом.

Точную дату запуска китайские власти пока не объявили.

Особенность предстоящей экспедиции — участие астронавта из Пакистана. Он отправится на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» в качестве специалиста по полезной нагрузке и после короткого пребывания на орбите вернётся на Землю на корабле «Шэньчжоу-23». Это будет первый в истории китайской пилотируемой космонавтики совместный полёт китайских и иностранных астронавтов, а «Тяньгун» впервые примет гражданина другой страны.