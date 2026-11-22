Выбросы от запусков могут увеличиться в 70–150 раз относительно современных уровней, а масса возвращающихся в атмосферу аппаратов — в 200–280 раз

Ученые предупреждают, что выбросы от запусков и возвращения космических аппаратов для миллиона орбитальных дата-центров SpaceX могут вырасти в сотни раз ⁠ 2

Развёртывание предложенной SpaceX группировки из 1 млн орбитальных дата-центров может потребовать не менее 5000 запусков ракеты Starship ежегодно. Согласно расчётам учёных из Университетского колледжа Лондона (University College London, UCL), такой темп резко увеличит поступление загрязняющих веществ в атмосферу: суммарные выбросы от запусков могут вырасти в 70–150 раз относительно современных уровней. Ещё сильнее увеличится масса материалов, попадающих в атмосферу при возвращении аппаратов с орбиты.

Учёные рассмотрели сценарий, в котором SpaceX использует Starship для вывода на орбиту предполагаемого количества спутников с вычислительным оборудованием. Для размещения всей группировки, согласно их оценке, потребуется около 5000 запусков в год — примерно 14 ежедневно. Для сравнения, за весь 2025 год во всём мире состоялось около 330 орбитальных запусков.

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Проблема не ограничивается выбросами ракетных двигателей. При возвращении космических аппаратов в атмосферу их материалы нагреваются и частично испаряются. В результате образуются оксиды азота и другие соединения, а также мельчайшие частицы металлов. Модель учёных предполагает увеличение массы возвращающихся в атмосферу объектов в 200–280 раз. Такие выбросы могут влиять на химические процессы в верхних слоях атмосферы, включая реакции, участвующие в разрушении озонового слоя.

Отдельная неопределённость связана с конструкцией будущих спутников. SpaceX пока не раскрыла, из каких материалов будет изготовлено оборудование орбитальных дата-центров и какая его доля будет сгорать при возвращении. Поэтому авторы не смогли рассчитать объём загрязнителей. Неизвестны и некоторые параметры работы Starship, в частности количество оксидов азота, которое будет образовываться при возвращении многоразовой ступени Super Heavy. Для части расчётов учёным пришлось экстраполировать известные данные о более ранних космических аппаратах, включая американские шаттлы.

Авторы считают, что для оценки экологических последствий подобных проектов космические компании должны раскрывать больше технических данных о ракетах, топливе, спутниках и их утилизации. Без этой информации невозможно надёжно рассчитать воздействие на атмосферу и провести полноценную экологическую оценку.