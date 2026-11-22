Ученые из Корнеллского университета разработали новый материал для охлаждения компьютерных чипов, который способен отводить тепло значительно эффективнее обычных полимеров и при этом не проводит электрический ток. Его структура напоминает лес из микроскопических волокон, расположенных вертикально. В лабораторных испытаниях такая конструкция позволила снизить температуру нагреваемой поверхности на 17 °C по сравнению с обычной термопрокладкой.

Материал получил название «полимерный лес». Для его создания исследователи использовали волокна Zylon — высокопрочного синтетического полимера, способного хорошо передавать тепло вдоль своей оси. Тысячи таких волокон укладывают горизонтально в специальную форму, а пространство между ними заполняют полимерной матрицей. После ее затвердевания полученный блок поворачивают на 90 градусов, благодаря чему волокна располагаются вертикально и образуют множество каналов для отвода тепла от процессора к радиатору.

Главное преимущество разработки заключается в сочетании высокой теплопроводности и электрической изоляции. Металлы и графит эффективно отводят тепло, но способны проводить ток, создавая риск короткого замыкания при контакте с электронными компонентами. Обычные полимеры, напротив, безопасны с точки зрения электропроводности, но плохо справляются с передачей тепла. Новый материал призван объединить достоинства обоих подходов.

Исследователи изготовили две версии композита. Вариант на основе эпоксидной смолы показал теплопроводность 16,8 Вт/(м·К), а более гибкий материал с матрицей из силиконоподобного полимера PDMS — 12 Вт/(м·К). В эксперименте с имитацией нагрева электронного чипа при мощности около 1,2 Вт первая версия оказалась на 17 °C холоднее коммерческой термопрокладки с керамическим наполнителем. Это соответствует снижению температуры примерно на 25%.

Разработчики считают, что технологию можно адаптировать под разные типы электроники, меняя материал волокон и свойства полимерной основы. Потенциальные области применения — охлаждение процессоров и силовой электроники.