В январе 2025 года спутники обнаружили мощный выброс метана из вулкана Фентале в Эфиопии, хотя извержения не произошло и лава не выходила на поверхность. С 19 января по 9 апреля вулкан выделил не менее 38,2 ± 3,9 тыс. тонн метана (CH₄) и более 2,9 ± 1,0 млн тонн углекислого газа (CO₂). Пиковая интенсивность выброса метана достигала 157 ± 41 тонны в час — это примерно в 10 000 раз больше типичных показателей других вулканических систем и сопоставимо с крупными аварийными утечками на газовых объектах.

Причиной выброса, по версии учёных, стало движение магмы под землёй. 17 декабря 2024 года в районе Фентале началось внедрение магматического тела в земную кору. Этот процесс продолжался до середины марта 2025 года: магма объёмом около 1,4 км³ прошла под землёй примерно 50 км в северном направлении, не достигнув поверхности. Последнее известное извержение Фентале произошло около 1810 года.

Первые признаки активности внутри кальдеры (обширного углубления, образовавшегося в результате вулканических процессов) появились 14 января 2025 года: спутники зарегистрировали тепловую аномалию, а примерно через 9 часов — облако белого газа и конденсированного водяного пара. 19 января европейский спутник Sentinel-5P обнаружил мощный шлейф метана к юго-западу от вулкана. Позднее наблюдения спутников GHGSat с разрешением 25 × 25 м подтвердили, что источник выброса находится непосредственно в кальдере. В феврале спутник Tanager-1 также зарегистрировал несколько шлейфов CO₂.

За 14 дней вулкан выбросил более 2,9 млн тонн этого газа — это крупнейший зарегистрированный выброс CO₂ из вулкана без извержения.

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Учёные связывают метан не непосредственно с магмой, а с осадочными породами, залегающими под вулканом. В этом районе Восточно-Африканского рифта находятся древние осадочные бассейны с богатыми органическим веществом слоями сланцев, известняков и песчаников. При нагревании магматическими интрузиями органическое вещество может преобразовываться с образованием метана. Вероятно, газ накапливался под непроницаемым слоем пород, который препятствовал его выходу на поверхность. Внедрение магмы нарушило эту герметичную преграду, после чего накопившийся газ начал выходить наружу. В пользу этой версии говорят геологическое строение района, характер выбросов и их необычно большой объём, хотя непосредственно изотопный состав метана из Фентале измерить не удалось.

Основная часть метана вышла за первые 31 день — около 33,8 тыс. тонн. Средняя интенсивность выброса за этот период составила 1090 тонн в сутки. Для сравнения, при аварии на газохранилище Aliso Canyon в Калифорнии в 2015 году средний выброс составлял около 866 тонн в сутки, а при аварии на газовой скважине в Луизиане в 2019 году — около 1289 тонн. При этом выброс Фентале составляет менее 0,1% годовых выбросов метана нефтегазовой промышленности. После первоначального выброса интенсивность постепенно снизилась, хотя в феврале в кальдере произошло обрушение грунта объёмом около 56 млн м³, сопровождавшееся землетрясением магнитудой 6,0. Повышенная температура в районе вулкана сохранялась и в середине 2026 года.

Авторы работы считают, что подобные эпизодические выбросы могут быть пропущенным источником природного метана, который пока недостаточно учитывается в оценках его поступления в атмосферу и при оценке вулканических опасностей. Фентале также даёт современный пример процессов, которые могли происходить в далёком геологическом прошлом, когда внедрение магмы в осадочные породы сопровождалось масштабным высвобождением парниковых газов.

Учёные отмечают, что дальнейший спутниковый мониторинг вулканов в районах осадочных бассейнов необходим, чтобы установить, насколько часто происходят такие выбросы и мониторить последствия.