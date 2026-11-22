ФБР и Министерство сельского хозяйства США (USDA) расследуют две кибератаки, произошедшие в начале недели. По данным NBC News и CNN, злоумышленники могли получить доступ к платёжным системам Минсельхоза и Национальной базе криминальной информации ФБР (NCIC), которой пользуются правоохранительные органы по всей стране. Пока неизвестно, связаны ли эти инциденты между собой и кто за ними стоит.

В Минсельхозе США некоторые системы отключились в четверг из-за инцидента с кибербезопасностью. Под угрозой оказалась база платёжных данных ведомства. Сотрудников предупредили, что попытки войти в платёжную систему могут привести к раскрытию дополнительной конфиденциальной информации.

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Атака на ФБР затронула NCIC — национальную базу, содержащую сведения о преступлениях, ордерах на арест и результатах проверок биографических данных. Её используют правоохранительные органы США. CNN сообщил об инциденте со ссылкой на 2 источника, знакомых с ситуацией.

Новые атаки произошли на фоне других сбоев в работе американских государственных структур. Ранее на минувшей неделе несколько дней оставалась недоступной внутренняя сеть Агентства национальной безопасности США (NSA), а на прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации (FAA) вводило общенациональную остановку полётов.