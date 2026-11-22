А топовая полноприводная версия за 430 тыс. юаней (5,3 млн рублей) проезжает на зарядке до 775 км

Аналог Toyota Alphard от BAIC и Huawei. Представлен Stelato V8: 526 л.с., полный привод, 1465 км на баке бензина, топовое оснащение — 400 тыс. юаней (4,9 млн рублей)

В Китае стартовали продажи крупного семиместного минивэна Stelato V8, разработанного BAIC и Huawei. Новинка предлагается в семи комплектациях с электрической силовой установкой или гибридной системой. Цены — от 320 до 430 тыс. юаней (примерно 3,95–5,3 млн рублей). В первые два часа после начала продаж покупатели оформили более 2216 заказов.

Габариты Stelato V8 — 5335 х 2005 х 1805 мм, колесная база — 3250 мм. Посадочная формула — 2+2+3, причем все версии оснащаются четырьмя креслами с «нулевой гравитацией». Сиденья второго ряда могут поворачиваться на 45, 90 и 180 градусов, перемещаться по длинным направляющим и оснащаются подогревом. В топовых комплектациях предусмотрен 16-точечный массаж. Кресла третьего ряда также имеют подогрев и электрическую регулировку спинки.

Для пассажиров предусмотрен потолочный 21,4-дюймовый экран, а управлять некоторыми функциями задней части салона можно с помощью съемного 6,58-дюймового дисплея. В передней части — система из трех экранов и проекционный дисплей. Мультимедийная система HarmonyOS поддерживает интеграцию с умным домом, детскими часами, игровыми приставками Nintendo Switch и голосовое управление дверями. Звуковая система — Huawei Yueying с 25 динамиками и усилителем мощностью 2080 Вт. Также предусмотрены холодильник объемом 10,9 л, режим борьбы с укачиванием и климатическая система с антибактериальной очисткой воздуха.

Stelato V8 оснащается двухкамерной пневмоподвеской и адаптивными амортизаторами, а также подруливающей задней осью с углом поворота до 12 градусов. Предусмотрен режим движения боком — Crab Walk. Максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 510 мм. Подушек безопасности — целых 12.

Автомобиль оснащен системой Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 5.0 и комплексом предотвращения столкновений CAS 5.0. В системе используется 38 датчиков, включая четыре лидара. Stelato V8 построен с учетом архитектуры автономного вождения третьего уровня (L3) — в Китае уже начались дорожные испытания на скоростных трассах при скорости до 120 км/ч.

Электрическая версия Stelato V8 оснащается батареей CATL емкостью 120 кВт·ч. Мощность заднеприводной версии составляет 309 л.с., полноприводной — 526 л. с. Запас хода 830 и 775 км соответственно. Максимальная скорость — 215 км/ч, полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 4,93 секунды.

Гибридный Stelato V8 оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, работающим в качестве генератора, и электромоторами с аналогичными вариантами мощности — 309 и 526 л. с. Емкость тяговых батарей составляет 56 и 75,4 кВт·ч, максимальный запас хода — 1465 км. Расход при разряженной батарее — 6,52 или 6,85 л на 100 км по циклу WLTC (в зависимости от версии).