4-дюймовый экран, 4350 мАч, QWERTY-клавиатура и 4 года обновлений. Необычный смартфон Clicks Communicator задерживается до 2027 года ⁠ 5

Поставки смартфона Clicks Communicator с физической QWERTY-клавиатурой задерживаются из-за проблем с комплектующими. Однако дело не в памяти, а в материалах для материнской платы. Первоначально устройство планировали выпустить в декабре текущего года, однако теперь первые покупатели получат его не раньше конца января 2027 года.

Причина — нехватка специальной стеклоткани, используемой при производстве 12-слойной печатной платы. По данным Clicks, во всем мире есть всего шесть независимых предприятий, способных выпускать материал с необходимыми характеристиками. При этом четыре из них не могут обеспечить требуемые компании объемы поставок, поэтому поиск достаточного количества сырья затянулся.

В Clicks подчеркивают, что задержка не связана с конструкцией смартфона: аппаратная часть уже готова, сертификация FCC проходит по графику. Таким образом, проблема носит исключительно производственный характер.

Сборку устройств планируют начать в начале января 2027 года. Однако времени на выполнение всех заказов до празднования китайского Нового года (он наступает 7 февраля) останется немного: в этот период заводы обычно закрываются на несколько недель. Clicks рассчитывает отправить около двух третей уже оформленных предзаказов до праздничного перерыва. Остальным покупателям придется ждать возобновления работы предприятий в конце февраля.

В качестве компенсации компания предлагает бесплатную проводную гарнитуру с разъемом 3,5 мм всем, кто оформил предзаказ до 20 ноября. Она будет выполнена в стиле смартфона. У самого Clicks Communicator традиционный разъем для наушников, разумеется, есть.

Clicks Communicator — это компактный смартфон под управлением Android 17 с физической клавиатурой, 4,03-дюймовым AMOLED-экраном (1200×1080, 120 Гц), SoC MediaTek Dimensity 8300, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD до 2 ТБ. Устройство получило аккумулятор на 4350 мАч с беспроводной зарядкой Qi2, камеры с разрешением 50 Мп (с OIS) и 24 Мп, разъём 3,5 мм, NFC, а также поддержку nanoSIM и eSIM.

Среди конструктивных особенностей выделяются сканер отпечатков пальцев в клавише пробела, программируемая кнопка Clicks Key, светодиодный индикатор уведомлений Signal LED, физический переключатель отключения связи (kill switch) и сменные задние панели. Цена — $500. Производитель обещает 4 года обновлений ОС и 5 лет патчей безопасности.