11 000 мАч, лазерный дальномер, фонарь, камера, IP69K, камера Sony и камера ночного видения. Ulefone Armor 35 Pro выходит в продажу в декабре, цена уже объявлена ⁠ 2

Ресурс GSMArena раскрыл дату начала продаж защищенного смартфона Armor 35 Pro. Новинку представили в сентябре на выставке IFA, а продажи стартуют 7 декабря 2026 года по цене $430. Покупателям предложат единственный вариант расцветки — Mecha Black.

Особенностью новинки стал встроенный лазерный дальномер с дальностью измерения до 1,2 км и заявленной точностью более 98%. Он работает на основе технологии Time-of-Flight (ToF) и использует полупроводниковый лазер с длиной волны 905 нм.

Также смартфон получил крупный светодиодный фонарь на задней панели с яркостью до 800 люмен. Для управления фонарем предусмотрена отдельная кнопка на боковой грани. Над фонарем находится световая полоса Dynamic Vibe Light, которая загорается при зарядке смартфона, воспроизведении музыки, входящих звонках и уведомлениях.

Емкость аккумулятора составляет 11 000 мА·ч. Производитель обещает до 655 часов работы в режиме ожидания, 68 часов разговоров или 11 часов воспроизведения видео. Поддерживается проводная зарядка мощностью 33 Вт и обратная зарядка мощностью 10 Вт.

В основе устройства лежит SoC MediaTek Helio G200. Объем ОЗУ составил 12 ГБ, флеш-памяти UFS 2.2 — 256 ГБ. Смартфон работает под управлением Android 16, производитель обещает обновления вплоть до Android 18.

Armor 35 Pro получил 6,78-дюймовый экран IPS с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость составляет 700 нит, экран защищен стеклом Gorilla Glass 3. Разрешение главного датчика основной камеры — 50 Мп ( Sony IMX766). Также предусмотрена камера ночного видения, модуль со сверхширокоугольным объективом и 16-мегапиксельным сенсором, а также фронтальная 16-мегапиксельная камера.

Аппарат защищен в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-810H. Среди других особенностей — NFC, eSIM, боковой сканер отпечатков пальцев, FM-радио, два динамика мощностью до 107 дБ и разъем uSmart для подключения фирменных аксессуаров.