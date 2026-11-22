Для возвращения температуры ниже порога 1,5 °C после превышения потребуется удалить не менее 330 млрд тонн CO₂ в течение этого столетия

Учёные считают, что превышение порога потепления в 1,5 °C относительно доиндустриального уровня в ближайшие годы уже практически неизбежно. Достижение нулевых выбросов позволит остановить дальнейший рост температуры, но для возвращения ниже отметки 1,5 °C потребуется перейти к отрицательным выбросам — удалять из атмосферы больше углекислого газа, чем поступает в неё. Именно эта задача стала одной из тем обсуждения на проходящем в Анталье климатическом саммите COP31.

Продвижением новой климатической стратегии занимается коалиция Group of Negative Emitters (GONE), объединяющая 8 стран. 18 ноября она объявила, что сопредседателями группы станут Дания и Эфиопия. Последняя будет принимать следующий климатический саммит и может вынести тему отрицательных выбросов на центральное место его повестки. Посол Эфиопии Самуэль Аддис Алемайеху заявил, что в условиях превышения климатического порога необходимо значительно увеличить объёмы удаления CO₂. В качестве одного из направлений он отметил успехи своей страны в восстановлении лесов.

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Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде (UNEP), опубликованному перед саммитом, даже при наиболее благоприятном сценарии сокращения выбросов температура на планете в этом столетии может вырасти примерно на 1,8 °C. Каждый дополнительный градус увеличивает риски климатических катастроф, включая лесные пожары и мощные ураганы. По оценке UNEP, после достижения нулевых выбросов для возвращения ниже порога 1,5 °C потребуется извлечь из атмосферы не менее 330 млрд тонн CO₂ в течение нынешнего столетия.

Сейчас природные проекты, прежде всего восстановление лесов, позволяют удалять из атмосферы около 2 млрд тонн CO₂ ежегодно. Однако для достижения отрицательных выбросов таких мер недостаточно: потребуется масштабировать технологические способы улавливания углекислого газа и обеспечить его более долговременное хранение. При этом часть климатических активистов опасается, что ставка на технологии удаления CO₂ может отвлечь правительства от непосредственного сокращения выбросов, а сами технологии окажутся недостаточно эффективными.

В проекте итогового заявления COP31 уже признаётся роль удаления углекислого газа в преодолении превышения климатического порога. Документ также призывает срочно и быстрыми темпами наращивать разработку соответствующих методов. Параллельно страны обсуждают сокращение самих выбросов: например, Турция продвигает цель обеспечить за счёт электричества 35% мирового спроса на энергию к 2035 году. Инициативу поддержали более 75 участников саммита.