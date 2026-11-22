«Нам нужны ответы». США требуют от Nvidia объяснить, мог ли Китай получить доступ к ее технологиям ⁠ 5

Власти США требуют от руководства Nvidia ускорить расследование возможной утечки конфиденциальной информации о разработках компании в Китай. Вашингтон хочет выяснить, могла ли китайская сторона получить доступ к сведениям о новейших технологиях американского производителя, в том числе об ИИ-чипах. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире CBS News.

«Мы связывались с временным руководством, с ключевыми директорами, с их юристами, нам нужны ответы. Nvidia следовало бы действовать быстрее в данном случае, поскольку мы хотим знать, какой была культура», — сказал министр, имея в виду то, каким было отношение руководства Nvidia к защите данных и соблюдению экспортных ограничений.

Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в ближайшие недели должен ответить на вопросы американских законодателей. Конгрессменов интересует, могла ли китайская сторона получить доступ к технической документации и другим закрытым разработкам компании. Поводом для разбирательства стали сообщения о предполагаемых отношениях Хуанга с женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой. На этом фоне законодатели также намерены проверить, насколько надежно Nvidia защищает свои технологии от промышленного шпионажа.

Напомним, 12 ноября Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании. Вчера сообщалось, что SEC начала расследование из-за возможных проблем с бухгалтерской отчётностью Nvidia.