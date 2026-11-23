Honor представила в Китае новую номерную линейку смартфонов — Honor 700. В серию вошли три модели — собственно Honor 700, а также 700S и 700 Pro. Стоимость стартует с 3400 юаней ($510).

Ключевой особенностью смартфонов Honor 700 и Honor 700 Pro стал дополнительный экран с диагональю 1,59 дюйма на задней панели. Он поддерживает динамические изображения и функцию создания стикеров с помощью ИИ: пользователь может описать желаемый вариант одной фразой, после чего система подготовит оформление. Кроме того, на экран можно самостоятельно добавлять изображения, эмодзи и другие элементы, перемещая их в нужное место. Среди готовых вариантов есть анимированные темы с виртуальными питомцами.

Еще одна особенность серии — возможность делать селфи на основную 200-мегапиксельную камеру с помощью заднего экрана. Для этого предусмотрена кольцевая подсветка с мягким светом. Honor называет такую функцию первой в отрасли.

Задний экран также получил датчик PPG для измерения показателей здоровья. С его помощью смартфоны могут примерно за минуту оценить частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и вариабельность сердечного ритма (HRV). На основе этих данных система формирует оценку уровня стресса и эмоционального состояния. Honor характеризует функцию как инструмент экспресс-мониторинга здоровья.

Смартфоны доступны в четырех цветах. Толщина корпуса составляет 7,96 мм, вес — 211 г. Устройства защищены от пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K. Основной экран — на базе панели OLED с диагональю 6,57 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Основная камера Honor 700 и 700 Pro получила 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,56 дюйма. В дополнение к нему установлены 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный перископный модуль с 3,5-кратным оптическим зумом. Для Honor 700 и 700 Pro предусмотрен внешний телеобъектив G200, обеспечивающий 15-кратный зум.

В основе Honor 700 лежит SoC Snapdragon 8s Gen 4. Honor 700S построен на платформе Snapdragon 7 Gen 4, а Honor 700 Pro — на Snapdragon 8 Gen 5. Все три модели оснащены радиочастотным чипом C3 и аккумуляторами Qinghai Lake емкостью 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Pro-версия также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Цены такие:

Honor 700S:

12/256 ГБ — 3400 юаней (около $510);

12/512 ГБ — 3700 юаней (около $555).

Honor 700:

12/256 ГБ — 3700 юаней (около $555);

16/256 ГБ — 3900 юаней (около $585);

12/512 ГБ — 4000 юаней (около $600);

16/512 ГБ — 4600 юаней (около $690).

Honor 700 Pro:

12/256 ГБ — 4600 юаней (около $690);

12/512 ГБ — 5000 юаней (около $750);

16/512 ГБ — 5600 юаней (около $840).