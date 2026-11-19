Два стекла толщиной по 1,6 мм и прозрачная пленка между ними

В кроссовере Lada Azimut появится необычная для массового автопрома опция — электрообогрев опускных боковых стёкол. Она должна помочь водителю быстрее избавляться от наледи зимой и сохранять хороший обзор по сторонам. О том, как производят такие стекла, рассказал АвтоВАЗ.

Для выпуска таких стёкол на Борском стекольном заводе, давнем партнёре АвтоВАЗа, запустили специальную производственную линию. Конструкция состоит из двух слоёв стекла толщиной по 1,6 мм, между которыми размещена прозрачная плёнка с нагревательными элементами. Общая толщина готового изделия составляет 4 мм.

Производство начинается с вырезания заготовок алмазным роликом. Затем стекло нагревают и придают ему необходимую форму. На следующем этапе из пространства между слоями удаляют воздух под воздействием температуры и давления: изначально матовая плёнка становится прозрачной.

Каждое готовое стекло проходит контроль на наличие дефектов, оптические искажения и соответствие заданной форме. Помимо ускоренного удаления льда, технология должна обеспечить дополнительную звукоизоляцию и улучшить комфорт при эксплуатации автомобиля зимой.

Ранее сообщалось, что товарные Lada Azimut уже отправились дилерам, старт продаж состоится 1 декабря.