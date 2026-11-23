OpenAI предложила использовать perplexity (перплексию) в качестве общего показателя прогресса искусственного интеллекта. С такой инициативой выступил главный научный сотрудник компании Якуб Пачоцки. Метрика показывает, насколько хорошо модель предсказывает следующий токен (минимальную единицу) на основе предыдущего контекста. Чем ниже perplexity, тем точнее предсказания. В OpenAI преимущественно отслеживают логарифм этой величины, также известный как функция потерь cross-entropy loss.

Пачоцки считает, что развитие современных моделей во многом определяется именно совершенствованием предсказания и сжатия больших массивов данных. Он приводит в пример историю GPT: GPT-2 научилась последовательно формулировать связные абзацы, GPT-3 получила способность выполнять задачи по нескольким примерам прямо в контексте запроса, GPT-3.5 обеспечила основу для разговорного ChatGPT, а GPT-4 продемонстрировала возможности продуктивного пошагового рассуждения. По наблюдениям Пачоцки, при снижении log-perplexity ниже 0,8 у моделей стали проявляться новые возможности в математике и кибербезопасности. При этом заранее предсказать появление таких способностей на конкретном пороге было невозможно.

Теперь OpenAI предлагает сделать эту метрику общей для всех разработчиков ИИ, чтобы сопоставлять результаты разных компаний и согласовывать отраслевые стандарты безопасности.

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В качестве первого шага компания раскрыла собственные внутренние измерения perplexity, хотя это позволяет конкурентам лучше оценить уровень её моделей. Пачоцки считает, что польза от прозрачности и возможности выработать общие правила безопасности перевешивает этот недостаток.

В качестве следующего ориентира он называет диапазон log-perplexity 0,68–0,7, в котором ожидает появления новых преобразующих возможностей моделей. Пачоцки также допускает, что уже в 2027 году ИИ может ускорить фундаментальные исследования в машинном обучении подобно тому, как это произошло с решением сложных математических задач. По его словам, нынешнее ускорение прогресса в основном объясняется долгосрочными инвестициями в исследования и вычислительные мощности, хотя последние модели уже вносят собственный вклад в разработку новых архитектур и методов обучения.

У предложенного показателя есть ограничения. Разные компании используют неодинаковые наборы данных и пропорции обучающих материалов, поэтому напрямую сравнивать результаты пока сложно. Кроме того, perplexity не измеряет практические способности модели и не учитывает улучшения, полученные после предварительного обучения: например, пошаговое рассуждение может значительно повысить эффективность решения задач, не снижая исходную функцию потерь. Неизвестен и теоретический предел этой метрики для реальных данных.

Пачоцки предлагает разработчикам договориться не только о едином способе оценки моделей, но и об общих ограничениях на их развитие. В частности, компании могли бы обязаться не переходить определённые пороги perplexity и других показателей, пока не появятся более надёжные методы понимания и контроля поведения ИИ. В качестве одного из ориентиров он называет создание систем мониторинга, способных контролировать внутренние рассуждения моделей.