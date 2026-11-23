В 2024 году неполадки двигательной установки уже заставили ESA и JAXA менять траекторию и переносить прибытие к планете

21 ноября межпланетная станция BepiColombo вышла на орбиту Меркурия. Это только второй аппарат в истории, которому удалось закрепиться на орбите самой маленькой планеты Солнечной системы. Но уже на следующий день Европейское космическое агентство (ESA) сообщило о проблеме: двигатели проработали меньше запланированного времени из-за программной ошибки. При этом орбитальный захват состоялся.

Для выхода на орбиту четыре химических двигателя европейского орбитального аппарата Mercury Planetary Orbiter (MPO) должны были работать около 37 минут. Они тормозили связку из двух научных аппаратов, чтобы Меркурий смог захватить её своей гравитацией. ESA пока не раскрыло, сколько фактически продолжался импульс и как изменились параметры получившейся орбиты. Команда центра управления полётами в Дармштадте анализирует телеметрию и выясняет подробности сбоя.

Источник изображения: ESA

Для BepiColombo это не первая проблема с двигательной установкой. В 2024 году аппарат столкнулся с недостаточной мощностью электрических двигателей, из-за чего ESA и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) пришлось пересмотреть траекторию и перенести прибытие к Меркурию. В итоге миссия достигла планеты почти на год позже первоначального графика.

BepiColombo состоит из двух научных аппаратов: европейского MPO и японского Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio). Сейчас они остаются соединёнными и должны разделиться 9–10 декабря, после чего выйдут на собственные орбиты. Научная программа должна начаться в апреле 2027 года. ESA обещало сообщить о дальнейших шагах миссии 23 ноября. Пока что неизвестно, повлияет ли обнаруженная проблема на эти сроки.