12 октября на геодезической обсерватории Ню-Олесунн на архипелаге Шпицберген в Норвегии начала работу первая действующая система спутниковой лазерной локации (Satellite Laser Ranging, SLR) нового поколения, разработанная NASA. Станция расположена в Арктике и стала самым северным объектом такого типа в мире. Обсерваторией управляет Норвежское картографическое управление — партнёр NASA.

Новая установка отправляет тысячи лазерных импульсов в секунду вместо десятков у систем предыдущего поколения. Её датчики способны регистрировать отдельные фотоны — минимальные порции света, отражённого специальными отражателями на спутниках. Это позволяет получать измерения даже при возвращении очень слабого сигнала.

Источник изображения: NASA/Julie Horvath (KBR)

Лазерная локация определяет расстояние до спутника по времени прохождения светового импульса туда и обратно. Эти данные используют для уточнения орбит, а также для построения земной системы координат, относительно которой сопоставляют спутниковые наблюдения. Она необходима, в частности, для измерения изменений уровня моря, ледяного покрова и движения тектонических плит.

Арктическое положение станции особенно полезно для наблюдения за спутниками на полярных орбитах. Станция NASA в Годдарде может отслеживать такие аппараты два-три раза в день, тогда как из Ню-Олесунна их можно наблюдать почти на каждом витке. Среди потенциальных бенефициаров — спутник ICESat-2, измеряющий высоту ледяной поверхности: более точная лазерная привязка должна улучшить калибровку его наблюдений.

NASA уже строит ещё две системы нового поколения — для замены старых установок в Центре космических полётов имени Годдарда и обсерватории Макдональда в Техасе. Опыт эксплуатации арктической станции, в том числе отработка дистанционного управления, планируют использовать при создании следующих комплексов.