В сети появилось видео с подготовкой индийских кандидатов в космонавты к полёту по программе Gaganyaan. На кадрах они свободно парят в салоне российского самолёта Ил-76МДК, вращаются в воздухе и выполняют кувырки. Специально оборудованный самолёт используют для параболических полётов, во время которых на борту на короткое время возникает состояние микрогравитации.

Чтобы создать такие условия, экипаж самолёта выполняет серию крутых наборов высоты и снижений по параболической траектории. На отдельных участках полёта самолёт и находящиеся внутри люди движутся практически в режиме свободного падения. Поэтому пассажиры на некоторое время перестают ощущать обычную опору под ногами и могут свободно перемещаться по салону. Такие упражнения помогают привыкнуть к движениям тела в условиях, отличающихся от земных.

Источник изображения: ISRO

В публикациях о тренировке также упоминается отработка условий лунной и марсианской гравитации. Однако ISRO — Индийская организация космических исследований — в описании программы подготовки экипажа отдельно указывает ознакомление с микрогравитацией посредством параболических полётов. Это не то же самое, что постоянное пребывание на поверхности Луны, где сила тяжести составляет около 16,5% земной, или Марса — около 38%.

Полёты на Ил-76МДК — часть подготовки индийского экипажа к первой пилотируемой миссии Gaganyaan. Программа Индии создана самостоятельно для доставки людей на низкую околоземную орбиту и безопасного возвращения их на Землю. Подготовка включает изучение систем корабля, физические тренировки, отработку действий в нештатных ситуациях и знакомство с условиями космического полёта.

В ноябре индийские власти сообщили, что общая подготовка космонавтов в России завершена, а специализированная подготовка к миссии продолжается в Индии. Первый пилотируемый полёт Gaganyaan запланирован на 2027 год.