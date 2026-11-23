NASA выбрало три компании для разработки компонентов мини-башни Mini-Communications and Solar Tower (miniCAST), которая должна обеспечить энергией и связью будущую инфраструктуру на Луне. Redwire займётся выработкой электричества, Honeybee Robotics — его накоплением, а Yank Technologies поставит оборудование для беспроводной передачи энергии. NASA планирует использовать систему для питания научных приборов, роверов и другого оборудования на поверхности спутника.

Особое внимание разработчики уделяют защите от реголита, который обладает абразивными и электростатическими свойствами. Он прилипает к поверхностям, проникает в механизмы и может накапливаться на металлических контактах электрических разъёмов. По словам генерального директора Yank Technologies Джоша Янка, обычные соединительные элементы после нескольких циклов подключения и отключения могут стать непригодными для использования из-за скопления пыли. Поэтому компания адаптирует для космоса бесконтактные зарядные пластины, которые передают энергию без физического соединения контактов. По данным компании, её первые наземные образцы передавали до 1 кВт с эффективностью более 80%.

Источник изображения: Yank Technologies

Yank Technologies также разрабатывает пылезащищённые кабельные соединители, способные передавать до 6 кВт. Их конструкция предусматривает изолированные концы, уменьшающие риск загрязнения токопроводящих контактов. Компания уже использует технологии беспроводной зарядки в автомобильной промышленности, а теперь адаптирует их для лунных условий. В рамках miniCAST она должна поставить лётное оборудование для питания полезной нагрузки, включая роверы.

За выработку электричества будет отвечать технология Roll-Out Solar Array (ROSA) компании Redwire — гибкие солнечные панели, которые разворачиваются в космосе. На Луне их планируют убирать во время посадок и взлётов аппаратов, чтобы защитить от облаков пыли, поднятых двигателями, а затем снова разворачивать. Redwire также собирается оснастить панели средствами очистки и организовать распределение энергии для будущих роверов и жилых модулей. На разработку интегрированной системы выработки энергии компания получила от NASA контракт на $40 млн.

Компоненты miniCAST соберут и испытают в Центре космических полётов имени Маршалла NASA в Алабаме, после чего оборудование отправят на Луну. Пока речь идёт именно об отдельных элементах инфраструктуры, а не о готовой энергетической сети для полноценной базы. NASA планирует объявить отдельный конкурс на разработку полностью интегрированных энергетических систем в начале 2027 года.