Основа для скоростного рывка: тележки первого российского ВСМ прошли испытания
Следующий этап — передача в сборочное производство
«Российские железные дороги» сообщили о завершении предварительных испытаний первой партии моторных и немоторных тележек для первого российского высокоскоростного поезда. Проверки прошли на заводе «Уральские локомотивы».
Для одного состава потребуется 16 тележек — по две на каждый из восьми вагонов. Восемь из них будут моторными: их оснастят двигателями, обеспечивающими движение поезда. Остальные тележки выполнят немоторными.
Рамы конструкций производят из отечественной стали с улучшенными характеристиками. Материал сохраняет ударную вязкость даже при низких температурах, что важно для эксплуатации подвижного состава в российских климатических условиях.
После завершения предварительных испытаний первую партию тележек планируют направить на следующий этап — в сборочное производство.