«Российские железные дороги» сообщили о завершении предварительных испытаний первой партии моторных и немоторных тележек для первого российского высокоскоростного поезда. Проверки прошли на заводе «Уральские локомотивы».

Для одного состава потребуется 16 тележек — по две на каждый из восьми вагонов. Восемь из них будут моторными: их оснастят двигателями, обеспечивающими движение поезда. Остальные тележки выполнят немоторными.

Рамы конструкций производят из отечественной стали с улучшенными характеристиками. Материал сохраняет ударную вязкость даже при низких температурах, что важно для эксплуатации подвижного состава в российских климатических условиях.

После завершения предварительных испытаний первую партию тележек планируют направить на следующий этап — в сборочное производство.