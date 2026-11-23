До конца 2027 года банк планирует открыть ещё несколько подобных отделений

Сбер открыл в Москве первый банковский офис, в котором клиентов консультирует фотореалистичный цифровой аватар на базе искусственного интеллекта. Отделение расположено в Оружейном переулке, 41.

Цифровой помощник может подобрать вклад, помочь составить финансовый план, сравнить банковские продукты и ответить на вопросы. Также с ним можно обсудить темы, не связанные с финансами, например выбор профессии или образовательной программы.

Консультации проходят в отдельных кабинетах. Аватар отображается на экране, говорит естественным голосом, двигается, жестикулирует и передаёт эмоции с помощью мимики. Клиентам доступны мужской и женский образы, а для детей предусмотрены персонажи мультфильмов и «СберКот».

В основе системы лежат собственные разработки Сбера. За обработку запросов отвечает мультиагентная система на базе языковой модели «ГигаЧат». Она сохраняет контекст беседы, задаёт уточняющие вопросы и использует актуальную базу знаний о продуктах банка. Внешность и анимацию аватара обеспечивает модель Kandinsky Avatar, а распознавание и синтез речи — голосовые технологии компании.

Предусмотрены два формата обслуживания: совместная консультация с участием банковского сотрудника и ИИ-помощника, а также полностью автоматизированный разговор. После посещения офиса клиент может продолжить общение с «ГигаЧатом» на смартфоне.