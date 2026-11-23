Илон Маск предупредил, что в 2027 году ИИ-индустрия может столкнуться с нехваткой оборотного капитала на сотни миллиардов долларов. Причина — задержки с запуском дата-центров: компании уже платят за оборудование и строительство, но не могут получать выручку, пока вычислительные мощности не установлены, не подключены, не охлаждаются и не работают стабильно.

«Дефицит денежных средств в следующем году тоже будет безумным», — написал глава SpaceX и Tesla в соцсети X 21 ноября.

По оценке Маска, даже совокупная задержка на несколько месяцев между оплатой вычислительных ресурсов и их полноценным вводом в эксплуатацию потребует от отрасли дополнительных сотен миллиардов долларов оборотного капитала. Эти деньги понадобятся, чтобы покрывать расходы в период, когда инфраструктура уже оплачена, но ещё не приносит доход. «Откуда они возьмутся?» — спросил предприниматель. Он также отметил, что добиться стабильной работы огромного количества вычислительных систем, обеспечить их охлаждение и подключение крайне сложно.

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Проблема касается не только строительства зданий. Для работы ИИ-сервисов необходимо развернуть серверы с ускорителями, обеспечить их электроснабжение и охлаждение, подключить к сетям и добиться устойчивой эксплуатации. Задержка на любом из этих этапов отодвигает момент, когда вложения начинают приносить выручку. При этом сами компании продолжают расходовать средства на оборудование и инфраструктуру, чтобы получить доступ к дефицитным вычислительным мощностям.

Предупреждение прозвучало на фоне распродажи технологических акций в США. 20 ноября индексы S&P 500 и Dow Jones вошли в зону коррекции — снизились более чем на 10% относительно недавних максимумов. Nasdaq за неделю потерял 5,3%, а акции крупнейших производителей чипов оказались среди наиболее пострадавших. Инвесторы всё чаще оценивают, насколько устойчивыми окажутся расходы на ИИ-инфраструктуру и сможет ли будущая выручка оправдать масштаб вложений.

Крупнейшие разработчики ИИ, включая Microsoft, Anthropic и Meta*, наращивают доходы, но одновременно направляют огромные средства на вычислительные мощности. Если дата-центры задерживаются, то возникает разрыв между расходами и коммерческой отдачей: владельцы инфраструктуры рискуют получить дорогостоящие, но простаивающие объекты, а ИИ-компании — столкнуться с необходимостью искать дополнительное финансирование. Маск не привёл расчётов, из которых следует, что отрасль обязательно столкнётся с таким дефицитом, и не назвал конкретные компании, которым грозит нехватка денег. Его оценка касается совокупного эффекта задержек для всей индустрии.