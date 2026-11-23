Gen AI позволяет создавать мини-приложения для дополнительного экрана с помощью текстовых запросов — без навыков программирования

Компания Xiaomi начала внедрять в российские версии смартфонов Xiaomi 18 Pro функцию Gen AI, которая позволяет создавать собственные мини-приложения для дополнительного экрана на задней панели устройства. Для этого пользователю достаточно описать идею обычным текстом на локальном языке. Искусственный интеллект обработает запрос и сгенерирует приложение за несколько минут.

Создавать мини-приложения можно двумя способами: адаптировать готовые шаблоны из встроенной библиотеки или разработать собственный вариант с нуля. Среди возможных решений — мини-игры, таймеры, инструменты для дыхательных упражнений, тренировки памяти и изучения иностранных слов.

Таким образом, дополнительный дисплей можно использовать не только для просмотра уведомлений, но и для запуска персональных инструментов и развлечений.

Распространение обновления для российских версий Xiaomi 18 Pro началось 23 ноября 2026 года. Пользователям предоставляется 30 бесплатных генераций в месяц. Доступность отдельных возможностей зависит от региона, языка и версии программного обеспечения. Для работы Gen AI требуется подключение к интернету.