Кроссовер Volga K50 обновился и получил две версии 2,0-литрового мотора, цены — от 4,419 млн рублей ⁠ 9

Бренд Volga объявил цены на обновленный флагманский кроссовер Volga K50 — и машина оказалась немного дороже дореформенной. Цена версии с 200-сильным мотором стартует с 4,169 млн рублей, с мотором мощностью 245 л.с. — с 4,739 млн рублей (с учетом скидки 250 тыс. рублей за trade-in). Дореформенная модель стоит от 4,349 до 4,799 млн рублей (на машину сейчас действует скидка 100–150 тыс. рублей в зависимости от комплектации).

Обновленный автомобиль получил изменения в интерьере, новую мультимедийную систему и штатную телематическую систему. Габариты машины составляют 4770 x 1895 x 1689 мм, колесная база — 2845 мм.

Диагональ экрана мультимедийной системы составляет 15,4 дюйма, в ней предусмотрены сервисы Яндекса и есть приложения VK. В базовой версии 8 динамиков, в средней и топовой — 16.

Новая телематическая система позволяет дистанционно управлять машиной через мобильное приложение: запускать двигатель, открывать и закрывать окна, включать обогрев и вентиляцию сидений и т.д.